Video O familie de români a pus pe jar poliţiştii din Austria. Ce au descoperit la un control de rutină

O familie de români a pus pe jar autorităţile din Austria!

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 08:58

Totul a început la un control de rutină în trafic. Poliţiştii au oprit maşina familiei şi au descoperit că aceasta era furată.

Urmărirea a condus autorităţile către o parcare subterană unde, surpriză, au găsit încă cinci maşini, toate din Norvegia, şi ele, furate!

