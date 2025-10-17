O familie de români a pus pe jar autorităţile din Austria!

Totul a început la un control de rutină în trafic. Poliţiştii au oprit maşina familiei şi au descoperit că aceasta era furată.

Urmărirea a condus autorităţile către o parcare subterană unde, surpriză, au găsit încă cinci maşini, toate din Norvegia, şi ele, furate!

