Video O familie de români a pus pe jar poliţiştii din Austria. Ce au descoperit la un control de rutină
O familie de români a pus pe jar autorităţile din Austria!
Totul a început la un control de rutină în trafic. Poliţiştii au oprit maşina familiei şi au descoperit că aceasta era furată.
Urmărirea a condus autorităţile către o parcare subterană unde, surpriză, au găsit încă cinci maşini, toate din Norvegia, şi ele, furate!
