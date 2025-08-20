Antena Meniu Search
O femeie din SUA a devenit virală după ce a zâmbit larg când a fost arestată. Ce-i făcuse fostului iubit

O femeie din Kentucky a devenit vedetă pe reţelele de socializare după ce a afişat un zâmbet larg în momentul în care a fost arestată de poliţie. Ea se răzbunase pe fostul iubit distrugându-i maşina.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 11:03
Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani, a părut foarte mulţumită de gestul ei şi nu a arătat nicio urmă de remuşcare nici măcar atunci când a ajuns pe mâna poliţiei. Potrivit nypost.com, femeia a turnat sare în rezervorul maşinii fostului ei iubit, a pus sclipici în aerul condiţionat, a tăiat un cauciuc, a distrus oglinda retrovizoare şi ecranul radioului.

Maşina, declarată daună totală

Bărbatul a declarat poliţiei că Stephanie îi tăiase cauciucul pe 6 iulie în urma unor certuri aprinse. Restul pagubelor le-ar fi provocat pe 15 iulie din motive necunoscute de bărbat. Femeia, care este însărcinată, i-a trimis ulterior un mesaj fostului iubit prin care îl ruga s-o ierte spunând că a recurs la acest gest pentru că era stresată din cauza sarcinii.

În urma avariilor produse, maşina a fost declarată daună totală. Valoarea pagubelor s-ar ridica la 12.500 de dolari. Femeia a fost reţinută pentru vandalism la centrul de detenţie din Madison County şi i-a fost stabilită o cauţiune de 12.000 de dolari.

