O româncă de 57 de ani, găsită moartă în apartamentul din Italia

A plecat pentru o viaţă mai bună în Italia, dar acolo avea să îşi găsească sfârşitul. O româncă de 57 de ani a fost găsită moartă în apartamentul său din Reggio Emilia.

Femeia nu mai răspundea la telefon, iar o prietenă care ştia că are probleme de sănătate a dat alarma. Poliţiştii au intervenit pe Via Reggio Campi, însă medicii nu au mai putut să facă nimic decât să constate decesul.

Găsită moartă în apartament

Românca locuia singură în apartament, însă din când în când o mai găzduia şi pe prietena ei, cea care i-a alertat pe oamenii legii. Femeia avea ceva afecţiuni medicale, iar de curând primise tratament.

La fața locului a sosit şi medicul legist. S-a demarat şi o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele morţii. Cadavrul a fost transportat la morga Grande Ospedale Metropolitano și se află la dispoziția autorităților judiciare, scrie RaiNews.

