O universitate din China îndeamnă studenții să "se bucure de flori, să se îndrăgostească"

O universitate chineză îndeamnă studenții să "se bucure de flori, să se îndrăgostească" în timpul vacanței de la mijlocul semestrului, o directivă neobișnuită într-o națiune obsedată de obținerea de note bune, în timp ce autoritățile caută noi modalități de a stimula căsătoriile și consumul intern.

"Privește florile și bucură-te de romantism" este tema vacanțelor de primăvară din perioada 1-6 aprilie, a anunțat Colegiul Profesional de Aviație din Sud-Vestul Sichuanului pe contul său oficial Wechat, relatează Reuters.

Notificarea de marți care îndeamnă profesorii și studenții să lase jos cărțile a venit la aproximativ două săptămâni după ce China a anunțat că va introduce vacanțe de primăvară și de toamnă pentru școli, pe lângă perioadele tradiționale de vară și iarnă.

Autoritățile au declarat că vor încuraja, de asemenea, concediul plătit eșalonat pentru a permite lucrătorilor să călătorească în afara sezoanelor de vârf.

Provincii precum Sichuan și estul Jiangsu, împreună cu orașe precum Suzhou și Nanjing, au dezvăluit planuri pentru vacanțele de primăvară, majoritatea fiind programate pentru aprilie sau începutul lunii mai.

China încearcă să stimuleze consumul intern prin încurajarea călătoriilor și a activităților de agrement în rândul populației sale de 1,4 miliarde. Autoritățile speră, de asemenea, că mai mult timp liber va pregăti terenul pentru ca nașterile să inverseze o traiectorie îngrijorătoare de declin.

În 2025, populația a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, rata natalității ajungând la un minim record, experții avertizând asupra unui declin suplimentar.

De asemenea, Beijingul a emis marți un ghid pentru a promova dezvoltarea prietenoasă cu copiii, a declarat puternicul planificator de stat, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (CNDR), într-un comunicat.

A solicitat eforturi coordonate pentru a crea "orașe prietenoase cu copiii", prin îmbunătățirea serviciilor publice în domenii precum educație și sănătate, călătorii, sport și recreere

Societatea trebuie să aibă suficient timp și bani pentru a crește copii, a declarat James Liang, cofondatorul companiei chineze de turism Trip, care a solicitat mai multe astfel de inițiative.

"Sunt necesare eforturi mai mari pentru a educa tinerii cu privire la beneficiile sociale și personale ale creșterii unor familii mai numeroase", a adăugat Liang, care este și un expert demografic proeminent.

Guvernul ar putea stabili un cadru de sprijin mai amplu prin realocarea resurselor și creșterea asistenței financiare, a spus el.

