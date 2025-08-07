Oana Ţoiu, după discuţiile cu Zelenski: Suntem pentru o pace justă și durabilă, în interesul României

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut joi, la Kiev, o întrevedere cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a reiterat sprijinul României, subliniind că lupta Ucrainei contribuie la apărarea securității și libertății nu doar a țării noastre, ci a întregii Europe, conform Agerpres.

"Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina, pentru pace, democraţii puternice şi prosperitate. M-am întâlnit astăzi la Kiev cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susţinere a României. Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu şi l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care şi România crede - libertate, suveranitate şi independenţă", a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Ea a adăugat că atât timp cât Ucraina rezistă, şi securitatea noastră este mai bine protejată.

"Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă şi durabilă care să asigure independenţa, integritatea şi parcursul european al Ucrainei, precum şi stabilitatea şi siguranţa regiunii noastre. Am discutat cu preşedintele Zelenski despre felul în care România şi Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul şi pentru prosperitatea ambelor ţări. Colaborarea în domeniul militar şi economic sunt în interesul industriei româneşti şi a cetăţenilor români. De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei şi al Republicii Moldova şi despre faptul că România este un partener pentru cele două ţări, astfel încât să fim cu toţii mai puternici şi mai prosperi într-o Europă unită", a afirmat aceasta.

Volodimir Zelenski: "I-am mulțumit pentru sprijinul constant oferit de România"

Într-un mesaj postat pe platforma X, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul întâlnirii cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, au discutat despre securitate, diplomație, instruirea militarilor ucraineni în România, precum și despre proiecte comune în domeniul infrastructurii și energiei, evidențiind importanța cooperării strânse dintre cele două țări.

