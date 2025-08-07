Oferta lui Trump pentru Putin ca să oprească războiul din Ucraina: concesii generoase oferite Kremlinului

Unul dintre cele mai influente site-uri de știri din Polonia a dezvăluit ce ofertă i-ar fi făcut Donald Trump lui Vladimir Putin la întâlnirea de trei ore de miercuri, de la Kremlin, dintre emisarul său special, Steve Witkoff, și liderul rus. Kremlinul a anunţat joi că o întâlnire între Trump şi Putin este prevăzută "în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început deja.

Potrivit jurnaliștilor polonezi de la Onet, oferta americanilor pentru Vladimir Putin include: armistițiu în Ucraina, nu o pace deplină, recunoașterea de facto a teritoriilor ocupate de Rusia (prin amânarea soluționării statutului acestora pentru 49 sau 99 de ani), şi ridicarea majorității sancțiunilor impuse Rusiei, cu posibilitatea reluării cooperării energetice, inclusiv importul de gaz și petrol rusesc.

În schimb, propunerea nu conține nicio garanție privind oprirea extinderii NATO, o solicitare constantă a Moscovei. De asemenea, Rusia nu a primit nicio promisiune privind oprirea sprijinului militar occidental pentru Ucraina, însă, potrivit surselor citate, Moscova ar fi dispusă să accepte acest compromis.

Propunerea de armistițiu prezentată lui Putin de către Steve Witkoff ar fi fost convenită anterior cu marile puteri europene, conform acelorași surse. Jurnaliștii polonezi consideră că oferta administrației Trump este extrem de favorabilă Moscovei. Dacă ea va fi respinsă, până și cei mai binevoitori lideri occidentali față de Rusia ar trebui să renunțe la orice iluzie privind posibilitatea unui compromis cu Kremlinul, mai scrie sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Lideri europeni, semnale că un acord e posibil

Câțiva lideri europeni au confirmat recent indirect că un acord este posibil. Premierul polonez Donald Tusk declara pe 30 iulie că "există șanse reale ca războiul ruso-ucrainean să fie cel puțin suspendat în perioada următoare". La rândul său, președintele Cehiei, Petr Pavel, a afirmat pe 4 august, într-un interviu acordat BBC că "dacă prețul supraviețuirii Ucrainei este ocuparea unei părți din teritoriul său de către Rusia, acesta este un preț acceptabil".

O altă declarație considerată un indiciu în acest sens a venit de la ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, un susținător fervent al Ucrainei și critic sever al Kremlinului. Întrebat într-o emisiune din Polonia despre posibilitatea reluării colaborării energetice cu Rusia, Sikorski a răspuns extrem de diplomatic, dar și evaziv: "Acest război se va încheia la un moment dat, iar Rusia a fost, timp de sute de ani, furnizor de resurse pentru Uniunea Europeană". Remarca sa este interpretată ca o confirmare indirectă a faptului că oferta americană este una foarte generoasă.

Nu este clar dacă Putin va accepta oferta

Nu este clar în acest moment dacă Rusia va accepta oferta. Cu câteva zile în urmă, șansele păreau mai mari decât acum. Paradoxal, creșterea tensiunilor, inclusiv retorica nucleară dintre Moscova și Washington, este interpretată ca un semnal că un acord este mai aproape decât pare.

Trump ar putea justifica eventualele concesii făcute Rusiei prin necesitatea de a evita un conflict nuclear, în timp ce Putin ar putea pretinde că a oprit războiul sub această amenințare, chiar dacă nu și-a atins obiectivele militare. Totuși, jurnaliștii polonezi notează că, în ultimele zile, Moscova pare să fi adoptat din nou o poziție intransigentă.

Se teme sau nu Putin de sancțiunile secundare?

Trump i-a acordat lui Putin termen până pe 8 august pentru a pune capăt războiului din Ucraina, amenințând că, în caz contrar, va introduce aşa-numitele sancțiuni secundare, adică sancțiuni împotriva statelor terțe care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia, în special China şi India.

O astfel de măsură ar bloca exporturile de resurse ale Rusiei și ar putea duce la prăbușirea economiei și a bugetului rus. Totuși, Kremlinul pare să mizeze pe ideea că Trump blufează și nu va pune în aplicare aceste ameninţări. La rândul său, Washingtonul presupune că Moscova este cea care blufează și că, în realitate, se teme profund de aceste sancțiuni.

O dovadă în acest sens ar fi o propunere transmisă de Moscova, potrivit căreia Rusia ar fi dispusă să oprească bombardamentele aeriene asupra orașelor ucrainene, dar ar continua ofensiva terestră din estul țării, adică războiul, în schimbul renunțării de către SUA la sancțiunile secundare.

Bloomberg: Trump a sugerat că Putin ar putea fi de acord să încheie războiul în schimbul unor teritorii

Separat, publicația financiară americană Bloomberg a scris că Donald Trump a sugerat că Vladimir Putin ar putea fi de acord să încheie războiul în schimbul unor teritorii.

Ucraina nu a reacționat până acum la anunțul Rusiei privind organizarea unui summit. Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un mesaj postat pe rețelele sociale, după convorbirea de miercuri cu Trump, că "toți avem nevoie de o pace durabilă și sigură", adăugând însă că "Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început ea însăși".

Putin a anexat în 2014 peninsula ucraineană Crimeea, iar în 2022 regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pe care trupele ruse nu le controlează în totalitate. SUA s-ar fi oferit anterior să recunoască Crimeea ca fiind parte a teritoriului rus, în cadrul unui posibil acord de pace, și părțile ocupate de Rusia din celelalte regiuni ucrainene. În cadrul acestor propuneri discutate lunile trecute, controlul asupra unor zone din Zaporojie și Herson ar urma să fie returnat Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰