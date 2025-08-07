Putin şi Trump se vor întâlni în următoarele zile. Anunţul Kremlinului

Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord privind organizarea unei întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare, a anunțat joi Kremlinul. Pregătirile pentru summit au fost deja demarate, inclusiv locul desfășurării a fost stabilit, urmând să fie comunicat ulterior.

"La propunerea părții americane, a fost convenit, în principiu, organizarea în următoarele zile a unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel, adică între președinții Vladimir Putin și Donald Trump", a declarat consilierul. Potrivit lui Ușakov, ruşii şi americanii au început pregătirile concrete. "Locul desfășurării a fost, în principiu, stabilit, dar vom anunța despre acesta puțin mai târziu", a adăugat consilierul Kremlinului.

Potrivit lui Ușakov, săptămâna viitoare este doar un "punct de reper" pentru întâlnirea dintre Putin și Trump, fiind dificil de spus câte zile vor dura pregătirile.

Zelenski insistă cu o încetare a focului înainte de întâlnirea cu Putin

Volodimir Zelenski a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o întâlnire cu Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE. "Priorităţile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului. În al doilea rând, un format de lideri, pentru ca întâlnirea să poată duce la o pace cu adevărat durabilă", a scris pe reţeaua X preşedintele Zelenski, care speră să poarte joi discuţii cu lideri din Germania, Italia şi Franţa pentru a coordona poziţiile în vederea evenimentelor viitoare. Al treilea pas pe agenda propusă de şeful statului ucrainean este conturarea împreună cu Europa şi SUA a unor garanţii de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski a explicat, de asemenea, că în cursul zilei de joi vor avea loc contacte la nivelul consilierilor de securitate între Kiev şi partenerii săi. Preşedintele ucrainean a spus că a vorbit deja la telefon miercuri cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după conversaţia pe care a avut-o cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi cu mai mulţi lideri europeni.

Trump a spus că s-ar putea întâlni cu Putin "foarte curând"

Preşedintele american a afirmat miercuri că "există multe posibilităţi" ca să se întâlnească "foarte curând" cu Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Trump a făcut aceste declaraţii în Biroul Oval, după ce The New York Times a scris că Donald Trump plănuiește să se întâlnească cu Vladimir Putin, săptămâna viitoare, și apoi să organizeze o întâlnire trilaterală la care să ia parte și Volodimir Zelenski. Președintele american i-a înștiințat pe europeni, dar aceștia nu vor lua parte la discuții, potrivit sursei citate.

Despre această posibilă întâlnire au discutat miercuri, la Moscova, preşedintele Rusiei şi emisarul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, în cadrul unei întâlniri care a durat trei ore. "Am avut discuţii foarte bune cu preşedintele Putin astăzi şi există multe posibilităţi să putem închide cercul, (să ajungem la) sfârşitul acestui drum (războiul). Există multe posibilităţi ca să fie o întâlnire foarte curând", a explicat Trump presei.

Rusia ar fi dispusă să suspende bombardamentele aeriene, nu şi ofensiva terestră

Preşedintele american a informat despre planurile de a se întâlni cu omologul rus în timpul unor discuţii telefonice pe care le-a purtat miercuri cu Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cancelarul german, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ultimatumul pe care preşedintele Trump l-a dat Kremlinului pentru a declara o încetare a focului în confruntările din Ucraina expiră vineri, 8 august. Atât SUA, cât şi Rusia au calificat întâlnirea de miercuri dintre Putin şi Witkoff drept satisfăcătoare, dar Casa Albă îşi menţine intenţia de a impune sancţiuni secundare comerţului cu Rusia dacă nu se ajunge la un acord vână vineri.

Presa internaţională speculează că Moscova ar fi dispusă să suspende bombardamentele aeriene, dar nu ofensiva terestră a trupelor sale în Donbas şi la graniţa nordică a Ucrainei.

Marco Rubio: Mai este mult de făcut înainte de o întâlnire între Putin şi Trump

Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat într-un interviu că mai "este mult de făcut" înainte ca să aibă loc o întâlnire între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin. "Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru înainte. Mai sunt multe obstacole de trecut şi sperăm să reuşim în următoarele zile şi ore, poate săptămâni", a declarat secretarul de stat american pentru Fox Business, potrivit AFP.

"Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face în această direcţie", a explicat el. "Şi apoi, să sperăm, lucrurile vor continua să progreseze, iar o ocazie se va ivi foarte curând pentru preşedinte de a se întâlni atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, să sperăm în viitorul apropiat", declarat Rubio. "Dar este evident că multe lucruri trebuie să se întâmple înainte ca aceasta să poată avea loc", a adăugat secretarul de stat american.

