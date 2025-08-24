"Pacea în Ucraina nu vine mai devreme de 6 luni". JD Vance, interviu acid cu privire la poziţia Rusiei

JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, a acordat un interviu pentru NBC. În cadrul emisiunii Meet the Press, JD Vance a vorbit despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina.

Război Rusia-Ucraina. JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, a vorbit într-un interviu acordat NBC News despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina, dar şi despre dezamagirea sa cu privire la poziţia Rusiei. În ciuda a ceea ce au clamat ruşii după întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, JD Vance spune că Rusia arată că nu îşi doreşte o încetare a focului şi că pacea ar putea fi mai departe decât cred unii.

Vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii a declarat în cadrul emisiunii Meet the Press că "pacea nu va veni mai devreme de 6 luni". De asemenea, el a spulberat speranţele ruşilor cu privire la o victorie în Ucraina şi a declarat că "Ucraina va avea în cele din urmă un cuvânt de spus în privinţa trasării graniţelor teritoriilor sale".

De asemenea, vicepreşedintele american a mai spus că e nevoie de o mai mare flexibilitate a celor două părţi în cazul negocierilor.

"Cred că ruşii au făcut câteva concesii semnificative în discuţia cu Donald Trump pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict. Ruşia nu vrea o încetare a focului dintr-un motiv complicat. Noi nu controlăm dorinţele ruşilor. Dacă o făceam, războiul s-ar fi încheiat cu luni în urmă. Cea mai importantă concesie este aceea a recunoaşterii statului ucrainean. Au recunoscut faptul că nu au putut instala un regim marionetă la Kiev, una dintre cererile lor de la începutul războiului", a mai spus el.

