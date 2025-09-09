Pană de curent masivă la Berlin. Poliția nu exclude o acţiune cu "motivație politică"

Zeci de mii de locuințe din Berlin erau fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliția locală, care nu exclude o incendiere cu "motivație politică".

Incendiul a survenit în cursul nopții, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliției berlineze. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 (01.00 GMT) a dimineții.

Poliția suspectează că incendiul a fost provocat de o "mână criminală"

Potrivit poliției, incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuințe și 3.000 de firme. Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează rețeaua electrică a declarat că 50.000 de clienți au fost afectați și că, spre ora 10.00 GMT, furnizarea de energie electrică fuseseră restabilită pentru 15.000 dintre ei. Totuși, amploarea acestei pene este 'cu totul ieșită din comun', a menționat el.

Poliția suspectează că incendiul a fost provocat de o "mână criminală" și "nu exclude o motivație politică", a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a evoca piste mai precise în ce privește mobilul. Existența unei "mâini criminale" ar putea explica "tipul de instalație vizat" și pagubele provocate, a adăugat ea.

Poliția judiciară a prelua ancheta și căută indicii în zonă. Mai multe case de bătrâni, școli, grădinițe, precum și linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.

