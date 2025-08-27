Pantera neagră a apărut din nou la graniţa cu România. Autorităţile din Bulgaria sunt în alertă

Autoritățile din Silistra, Bulgaria, sunt din nou în alertă, după ce pantera neagră a fost din nou văzută, lângă Tutrakan. Guvernatorul regional, Iliyan Velikov, a confirmat că un cetățean a raportat că a văzut prădătorul, neobișnuit pentru zonă, luni după-amiază, între satele Shumenci și Bogdantsi.

Oamenii legii au venit în zonă, deși verificările inițiale nu au găsit urme ale animalului. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de alerte similare din nordul Bulgariei din ultimele luni, inclusiv observări în apropierea Platoului Șumen și a satului Mutnitsa. Experții notează că așa-numita „panteră neagră” nu este o specie separată, ci probabil un leopard melanistic - un prădător nocturn evaziv care preferă habitatele stâncoase, scrie novinite.com.

Două ţări în alertă

Misterioasa panteră neagră ar fi dispărut în zona Platoului Şumen, în Bulgaria, la 100 de kilometri de graniţa cu România, pe 20 iunie. Şapte zile mai târziu apare la Ruse. Pe 29 iunie un vânător din Puieni, sat aflat la 50 de kilometri de Bucureşti, anunţă la 112 că a văzut nişte urme de panteră pe malul Dunării.

Articolul continuă după reclamă

Pantera neagră ar fi apărut ulterior în Teleorman. Asta susţineau localnicii din Năsturelu după ce doi copii au filmat noaptea un animal care seamănă izbitor cu sălbăticiunea.

Presa bulgară susţine că pantera neagră ar fi evadat din curtea lui Vladislav Kiprov, patronul celei mai mari companii de lifturi din ţară. Omul de afaceri şi-ar fi luat două feline din Peru, anul trecut, şi le-a botezat Bagheera şi Monica.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰