Peste 1.000 de $ pe noapte: Președintele Austriei renunță la COP30 din Brazilia din cauza prețurilor la hotel

Președintele austriac Alexander Van der Bellen a anunțat, joi, 7 august, că nu va participa la summitul privind clima COP30, care va avea loc în Brazilia în luna noiembrie, invocând costurile "excepțional de ridicate" ale cazării la hotel.

Șeful statului austriac, Alexander Van der Bellen, a declarat pentru AFP că nu va participa la summitul COP30 din Brazilia, din luna noiembrie, invocând "costurile excepțional de ridicate din acest an", relatează BFMTV.

"Aceste cheltuieli logistice nu pot fi acoperite în cadrul strict al bugetului președinției", a transmis el în contextul în care prețurile din orașul brazilian Belem au crescut semnificativ.

La fel ca în România, instituţiile statului din Austria au adoptat o politică de austeritate pentru că ţara a ajuns la un deficit bugetar considerat excesiv de Uniunea Europeană.

Însă, deși are un deficit bugetar, Austria este una dintre cele mai prospere țări din lume și printre puţinele din Europa cu un președinte ecologist.

Cazare la peste 1.000 de euro pe noapte

"Consolidarea bugetară impune reduceri și disciplină financiară pentru toți", a adăugat Alexander Van der Bellen, subliniind totodată importanța conferinței climatice și urând "mult succes" Braziliei. El a declarat anterior, în iulie, că "ezită să meargă" la Belem, ironizând condițiile de cazare. "S-ar putea spune că va trebui să dorm afară, dacă infrastructura este insuficientă".

Săptămâna trecută, Brazilia a exclus posibilitatea schimbării locației, în ciuda nemulțumirilor exprimate de unii participanți privind costurile ridicate de cazare. Orașul Belem, cu o populație de 1,3 milioane de locuitori, are oferte de hotel care depășesc 1.000 de dolari pe noapte, iar organizatorii COP30 au semnalat "abuzuri" în sectorul hotelier.

Președintele conferinței, André Corrêa do Lago, a menționat că vocile critice provin în special din partea țărilor insulare, mai puțin dezvoltate sau africane.

Noi discuții privind organizarea

O nouă reuniune a organizatorilor COP este programată luni pentru a continua dialogul pe teme precum cazarea. Brazilia se așteaptă să primească în jur de 50.000 de persoane la summit și a anunţat că a găsit locuri de cazare pentru 53.000 de participanți în Belem. Conferința ONU privind schimbările climatice va avea loc între 10 și 21 noiembrie, fiind precedată de o reuniune a liderilor mondiali, pe 6 și 7 noiembrie.

