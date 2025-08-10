Antena Meniu Search
Petunia a câștigat titlul de cel mai urât câine din lume, în cadrul unui concurs celebru organizat anual în California, încă din anii '70. Pe lângă trofeu, Petunia a plecat acasă și cu un premiu de 5.000 de dolari. Juriul a ținut cont de mai multe criterii: aspect, personalitate și reacția publicului.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 13:07

Petunia are 2 ani şi este din Eugene, Oregon. Povestea ei a început la o crescătorie de câini din Las Vegas, unde trăia în condiţii grele. A fost salvată de asociaţia Luvable Dog Rescue din Oregon, care i-a oferit îngrijirile medicale de care avea nevoie de mult timp.

Concursul "Cel mai urât câine din lume" este o tradiție veche de decenii menită să promoveze adopția câinilor și să le reamintească oamenilor că "pedigree-ul nu definește animalul de companie".

Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a acceptat premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei, care are picioarele scurte și pipernicite şi faţa ridată, relatează dpa, citată de Agerpres. 

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de 5 ani cu o limbă strâmbă și proeminentă, care a concurat fără succes în competiția din 2023. De această dată, proprietara Michelle Grady a luat acasă un premiu de 3.000 de dolari.

Petunia și Nyman au câștigat, de asemenea, un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

 

