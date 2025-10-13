Este ziua păcii în Orientul Mijlociu, între Israel şi organizaţia Hamas, după doi ani de lupte sângeroase. Ultimii 20 de ostatici israelieni rămaşi în viaţă au fost eliberaţi astăzi de gruparea Hamas, printre ei şi un tânăr cu origini româneşti. De cealaltă parte, mii de prizonieri şi deţinuţi palestinieni se vor întoarce şi ei acasă. Considerat artizanul acestei păci, Donald Trump a fost primit ca un erou în Israel.

După mai bine de 2 ani de conflict, în Israel nu au mai fost fost lacrimi de tristeţe, ci de bucurie. Cei 20 de ostatici care au rămas în viaţă s-au întors la familiile lor, după ce au predaţi de Hamas. Înainte să se îmbarce în elicopterul militar, militanţii le-au permis să vorbească cu rudele.

"Viaţa mea, viaţa mea, eşti viaţa mea, campionule, eroule" a fost întâmpinat unul dintre ostatici.

Unul dintre ostaticii eliberaţi este Guy Gilboa-Dalal, un tânăr de 22 de ani cu origini româneşti. Era la festivalul de muzică Nova în timpul atacului Hamas şi a fost luat de militanţi în Gaza împreună cu cel mai bun prieten din copilărie, Evyatar David.

Acum, Guy Gilboa, ai cărui bunici sunt din Iaşi, s-a reunit cu familia.

Piaţa Ostaticilor, transformată în loc al bucuriei

În Tel Aviv, Piaţa Ostaticilor, un simbol în memoria celor ce au fost răpiţi sau au murit în captivitate, s-a transformat într-un loc al bucuriei.

Considerat făuritorul acestei păci istorice, Donald Trump a venit personal în Israel, pentru a da greutate acordului. Când aeronava prezidenţială Air Force One se pregătea să aterizeze, Trump a văzut bannerul gigantic întins de-a lungul plajei din Tel Aviv în semn de mulţumire pentru încheierea războiului.

"Vreau să-i mulţumesc lui Trump că a apărat binele şi îi cer să apere dreptatea din toată lumea" a spus un fost ostatic, Aviva Siegel.

Trump, primit cu onoruri militare în Israel

Pe aeroportul Ben Gurion, preşedintele american a fost primit cu onoruri militare şi covor roşu. Trump a mers apoi în Parlament, împreună cu premierul Nentayahu în limuzina prezidenţială. Liderul american a semnat cartea de oaspeţi şi a primit cadou o statuie de aur cu un porumbel al păcii.

"Donald Trump este cel mai bun prieten pe care statul Israel l-a avut vreodată la Casa Albă" a spus premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

"Generaţiile de acum îşi vor aminti de acest moment drept clipa în care totul s-a schimbat în bine. Precum Statele Unite, aceasta va fi epoca de aur a Israelului şi epoca de aur a Orientului Mijlociu" a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Donald Trump a anunţat că va investi împreună cu ţările arabe miliarde de dolari în reconstrucţia Fâşiei Gaza, iar pentru bunul său prieten, premierul Benjamin Netanyahu, pus sub acuzare în 2019 pentru mită, fraudă şi abuz de putere, a cerut graţierea.

"Acesta nu este doar sfârșitul unui război, ci și sfârșitul epocii terorii, morții și începutul epocii credinței și speranței, al lui Dumnezeu" a mai spus Donald Trump.

Scandal în parlamentul israelian, în timpul discursului lui Trump

Nu toată lumea l-a aplaudat pe liderul de la Casa Albă. Doi parlamentari au fost scoşi cu forţa din plen, după ce au ridicat o pancardă în care-i cereau lui Trump să recunoască existenţa statului Palestina.

Ca parte a acordului de pace, în schimbul ostaticilor israelieni, peste 2 mii de prizonieri palestinieni vor fi eliberaţi din închisori. Mulţi dintre ei, militanţi Hamas, consideraţi periculosi, dintre care 250 cu condamnări pe viaţă.

Punctul final al acestei zile a păcii va fi în Egipt, unde se va semna acordul de pace care pune capăt războiului.

