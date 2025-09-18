Picasso și iubirea care doare: portretul Dorei Maar, ieşit la lumină după 80 de ani, va fi scos la licitaţie

O pictură rară, semnată Pablo Picasso, realizată în 1943 și ținută într-o colecţie privată, ferită de ochiul public timp de 80 de ani, a fost prezentată public pentru prima dată la Paris. Lucrarea o înfățișează pe Dora Maar, muza și iubita artistului, într-o ipostază melancolică, însă colorată şi inedită, relatează The Guardian .

Lucrarea "Bustul unei femei cu pălărie înflorată" a fost realizată în atelierul lui Picasso din Rue des Grands Augustins, în timpul ocupației naziste a Parisului. Deși pictura o înfățișează pe Dora într-o manieră fragmentată, stil caracteristic lui Picasso, paleta de culori îi dă o notă de delicatețe, în contrast cu celelalte portrete întunecate ale acesteia.

Maar tocmai aflase că va fi părăsită de artist, care urma să înceapă o relație cu tânăra pictoriță, pe nume Françoise Gilot. Emoțiile răbufnesc pe chipul pictat al Dorei, într-un moment considerat de experți esențial pentru înțelegerea complexității relației dintre cei doi.

Maar, nu a fost doar o muză, ci și o artistă cu influență în evoluția stilistică a lui Picasso. Deși a fost reprezentată în multe dintre operele sale, precum "Femeia care plânge", Dora afirma: "Toate portretele lui cu mine sunt minciuni. Sunt Picassouri, nu sunt Dora Maar".

Licitație la Paris: tabloul, evaluat la 8 milioane de euro

Finalizat în iulie 1943, tabloul a fost achiziționat în august 1944 de un colecționar francez, la scurt timp înainte de eliberarea Parisului. De atunci, pictura nu a mai fost expusă. Existența ei era cunoscută doar dintr-o fotografie alb-negru inclusă într-un catalog de artă.

Casa de licitații Lucien Paris estimează pictura la circa 8 milioane de euro, dar așteptările sunt ca prețul final să depășească semnificativ această sumă. Opera va fi scoasă la vânzare pe 24 octombrie și va fi expusă public timp de trei zile înainte de licitație.

"Este o descoperire majoră, un moment istoric pentru lumea artei și pentru înțelegerea vieții intime a lui Picasso", a declarat Christophe Lucien, cel care a prezentat tabloul presei.

