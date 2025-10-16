Au apărut deja primele tensiuni în implementarea planului de pace din Gaza. Israelul acuză Hamas că returnarea corpurilor ostaticilor se face greu, iar condiţiile acordului nu sunt respectate. În plus, Hamas a încurcat cadavrele pe care le-a trimis la Tel Aviv. Aseară, alte două trupuri neînsufeţite au ajuns în statul evreu.

Zece cadavre au fost trimise la Tel Aviv, dar o gafă a Hamas a amplificat tensiunile. Unul dintre corpuri nu este al vreunui ostatic israelian. "Ne așteptăm ca toți, inclusiv prim-ministrul și guvernul israelian să acționeze rapid şi să explice Hamas că acest lucru nu este acceptabil. Aceasta este o încălcare clară a acordului", a declarat Rotem Cooper. "Și, așa cum arată lucrurile astăzi, nu știm ce se va întâmpla. Și Israelul nu are prea multe de făcut în privința asta. Și ne sperie, ne sperie foarte mult", a declarat Adriana Adar.

După doar câteva zile, planul de pace stă să explodeze

După doar câteva zile, planul de pace stă să explodeze. Armata israeliană a continuat să tragă asupra oraşului Gaza, iar Hamas a şocat lumea cu imaginile în care execută în stradă pe oricine consideră o ameninţare pentru Gaza. Donald Trump a declarat că, în cazul în care militanţii refuză să respecte acordul de încetare a focului, va lua în considerare să-i permită lui Benjamin Netanyahu să reia acțiunile militare în fâşie. "Am semnat, foarte multe țări au semnat, iar multe dintre aceste țări sunt puteri militare puternice. Hamas nu are sprijin. Hamas avea sprijinul Iranului, iar acum Iranul spune: 'Nu ne implicați pe noi'", a declarat Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Punctul de trecere a frontierei de la Rafah a fost deschis ieri pentru camioanele umanitare. Însă Israelul nu a permis trecerea tuturor celor 600 de vehicule care transportă ajutoare pentru Fâşia Gaza. Organizaţiile umanitare invocă situaţia dezastruoasă din Gaza şi susţin deschiderea tuturor punctelor de intrare. "Fiecare camion, fiecare bucată de pâine, fiecare cutie de medicamente care trece în Gaza poartă cu sine un mesaj de speranță pentru un viitor mai bun", a declarat Olga Cherevko, purtătorul de cuvânt al OCHA.

"Condițiile sunt atât de grave în Gaza încât a vorbi despre accesul la apă, accesul la alimente, accesul la sănătate și accesul la un adăpost este încă o prioritate. Şi, din păcate, având în vedere condițiile de pe teren, acestea vor rămâne pentru o perioadă lungă de timp, cred", a declarat Antoine Renard, director Program Alimentar Mondial. Între timp, în Barcelona, un protest violent faţă de situaţia din Gaza a creat haos pe străzi. 15 persoane au fost arestate, iar manifestanţii au vandalizat mai multe magazine şi au incendiat mai multe vehicule. Poliţia a fost nevoită să folosească spray cu piper.

