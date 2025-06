UPDATE: Circulaţia pe Podul Crimeei a fost suspendată pentru a doua oară marţi în jurul orei 15:23, ora Moscovei. Canalele pro-ruse de Telegram relatează că în zona podului are loc respingerea unui atac cu drone maritime ucrainene.

În dimineaţa zilei de 3 iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a desfăşurat o operaţiune specială şi a bombardat din noul Podul Kerci, pentru a treia oară. De această dată, loviturile au fost sub apă, ţintind structura de rezistenţă a podului.

SBU a folosit peste o tonă de explozibil

Potrivit sursei citate, ucrainenii au folosit explozibil cu o capacitate echivalentă a 1.100 kg de TNT. Explozia a provocat daune structurilor de rezistenţă, iar podul a fost închis în urma exploziei. Conform Pravda, operaţiunea a fost coordonată personal de Vasyl Malyuk, general-locotentul aflat la conducerea SBU. În urma operaţiunii nu au existat victime civile.

"Dumnezeu iubește Sfânta Treime, iar SBU duce mereu la capăt ceea ce își propune și nu se repetă niciodată. În trecut, am lovit de două ori Podul Crimeei, în 2022 și 2023. Astăzi, am continuat această tradiție, de data aceasta sub apă. Nu există loc pentru obiective ilegale ale Rusiei pe teritoriul statului nostru. Podul Crimeei este o țintă absolut legitimă, mai ales având în vedere că inamicul îl folosea ca arteră logistică pentru aprovizionarea trupelor sale. Crimeea este Ucraina, iar orice formă de ocupație va primi un răspuns ferm din partea noastră", a declarat Vasyl Maliuk.

SBU a efectuat duminică poate cea mai ambiţioasă operaţiune în spatele liniilor inamice din tot războiul, într-un atac cu drone asupra a peste 40 de avioane de vânătoare ruseşti situate în mai multe baze aeriene din interiorul Rusiei. Conform raportului privind pierderile inamicului, publicat marţi de Statul Major ucrainean, în această operaţiune Rusia a pierdut 12 avioane, iar restul aparatelor de zbor lovite ar fi fost avariate.

Cum prezintă incidentul partea rusă

Un canal Telegram care monitoriza situația operațională de pe pod a raportat în jurul orei 6:00, ora Moscovei, că traficul a fost blocat temporar, dar până la ora 9:00 acesta fusese reluat. Până la ora 14:00, nu exista coadă de maşini la punctul de trecere dinspre Kerci, iar dinspre Taman erau 120 de vehicule, a precizat canalul, citat de Meduza.

Pe 3 iunie, canalul de Telegram MASH a scris că o dronă ucraineană a fost doborâtă peste pod în jurul orei 6 dimineața, iar resturile acesteia au căzut pe șosea. În acel moment, mașinile traversau podul dinspre Taman, dar nu au existat victime și, potrivit Mash, nici pagube. După aceea, podul a fost închis timp de trei ore, în timp ce specialiștii verificau drumul și îndepărtau resturile dronei.

