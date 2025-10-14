Premierul Lecornu cere suspendarea reformei pensiilor până în 2027, pentru a ieşi din blocajul politic

Premierul francez Sebastien Lecornu a anunțat că va cere Parlamentului, în această toamnă, suspendarea reformei pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027. Măsura vizează calmarea tensiunilor politice și obținerea sprijinului Partidului Socialist. Reforma, promovată de președintele Macron, include creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, și a fost puternic contestată de opoziție și de sindicate.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în Adunarea Naţională, că va propune suspendarea reformei pensiilor "până la alegerile prezidenţiale" din 2027, într-o tentativă de a depăşi blocajul politic din Franţa, relatează AFP.

Suspendarea acestei reforme impopulare, adoptată prin asumarea răspunderii guvernului, fără votul parlamentului, în 2023 şi care majorează vârsta de pensionare la 64 de ani, va costa "40 milioane de euro în 2026 şi 1,8 miliarde în 2027" şi "va trebui compensată prin economii", a arătat Lecornu.

Legea se află în centrul negocierilor politice din Franţa de mai multe săptămâni. Suspendarea sa a fost o condiţie impusă mai ales de către Partidul Socialist pentru a nu răsturna guvernul. Guvernul Lecornu II format duminică seara este din nou ameninţat cu moţiunea de cenzura de partidele de opoziţie. "Nicio majorare de vârstă nu va interveni începând de acum şi până în ianuarie 2028", a dat asigurări marţi Lecornu.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul de buget pentru 2026, ce trebuie adoptat până la 31 decembrie, a fost adoptat marţi dimineaţă în prima şedinţă a guvernului Lecornu II. Deficitul public prevăzut "este redus la 4,7%" din PIB şi nu va trebui, "în niciun caz", să treacă de 5% la sfârşitul discuţiilor în parlament, a subliniat premierul.

"Nu putem să punem ţara în dependenţă durabilă de creditori externi şi nu voi fi prim-ministrul unui derapaj al conturilor publice", a spus el, în contextul în care Franţa, a doua economie din zona euro, a ajuns la o datorie de 3.400 miliarde de euro (115,6% du PIB).

Recunoscând că există "anomalii" în fiscalitatea averilor foarte mari, Lecornu vrea să ceară "o contribuţie excepţională" a celor mai bogaţi francezi în viitorul buget. Dacă parlamentul nu va reuşi să voteze un buget pentru 2026, "singurii care s-ar bucura de pe urma unei crize nu sunt prietenii Franţei", a atenţionat el

