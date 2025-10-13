Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost acordat lui Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru contribuțiile lor la înțelegerea progresului economic. Câștigătorii Premiului Sveriges Riksbank în Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel pentru anul 2025, vor împărţi 11 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari).

A fost atribuit Premiul Nobel pentru Economie din 2025. Cine sunt cei trei câştigători - X / The Nobel Prize

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel 2025 laureaților Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, transmite Reuters

Jumătate din premiu îi revine lui Joel Mokyr, de la Universitatea Northwestern din Evanston, SUA, "pentru că a identificat premisele unei creșteri susținute prin progres tehnologic", potrivit comitetului.

Cealaltă jumătate îi revine în comun lui Philippe Aghion, de la College de France și INSEAD din Paris, Franța, de la London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și lui Peter Howitt, de la Universitatea Brown din Providence, SUA, "pentru teoria creșterii susținute prin distrugere creativă".

Distincția, cunoscută oficial sub denumirea de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este ultima acordată în acest an și are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

"Laureații ne-au învățat că creșterea susținută nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Stagnarea economică, nu creșterea economică, a fost norma pentru cea mai mare parte a istoriei omenirii. Munca lor arată că trebuie să fim conștienți de și să contracarăm amenințările la adresa creșterii continue", a transmis Academia în comunicatul oficial.

Potrivit comitetului, Aghion și Howitt au dezvoltat un model matematic al "distrugerii creative", un proces constant prin care noile produse și tehnologii le înlocuiesc pe cele vechi, stimulând astfel progresul economic.

