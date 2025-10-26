Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (East Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane.

Preşedintele american Donald Trump susţine că noua sală din Casa Albă nu va purta numele său - Profimedia

”N-am intenţia să-i dau numele meu”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor, citat de ABC News, înainte să plece de la Washington în turneul în care se află în prezent în Asia.

El a respins articolele de presă pe acest subiect drept "fake news".

"Probabil că o voi numi «Sala de bal Prezidenţială» sau aşa ceva", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

"Nu ne-am gândit încă la un nume", a dat el asigurări.

Înaintea acestei dezminţiri, surse declarau ABC News că unii membri ai administraţiei american numesc sala aflată în şantier "Sala de Bal a preşedintelui Donald J. Trump".

Acest nume apărea de asemenea în capul documentului cu numele donatorilor care au finanţat proiectul, difuzat de către Casa Albă.

Proiectul sălii de bal - crticiat aprig de către democraţi, care-l acuză pe Donald Trump de faptul că nu respectă reşedinţa prezidenţială - are o suprafaţă de 8.000 de metri pătraţi şi este estimată la aproximativ 300 de milioane de dolari (aproximativ 258 de milioane de euro).

Potrivit unei surse de la Casa Albă, până în prezent s-au strâns 350 de milioane de dolari pentru acest proiect.

Surplusul de 50 de milioane de dolari ar putea să fie folosit în alt proiect la care ţine preşedintele american.

Este vorba despre construirea unui Arc de Triumf, la Washington.

Săptămâna trecută, Donald Trump a prezentat planuri ale acestui arc, în marja unui dineu, în prezenţa miliardarilor care au constribuit la finanţarea sălii de bal de la Casa Albă.

El nu a precizat dacă-l va numi sau nu ”Arcul de Triumf Trump”.

