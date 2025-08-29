Preşedintele Argentinei devine tot mai nepopular printre alegători. Acesta a fost atacat cu pietre în timpul unui miting de campanie pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Incidentul vine în condiţiile unui scandal major de corupţie. Sora liderului de la Buenos Aires a fost acuzată că a deturnat fonduri destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Manifestanții au aruncat cu pietre într-un convoi în care se afla președintele Argentinei, Javier Mieli, în timp ce caravana sa de campanie traversa provincia Buenos Aires, leagănul mișcării de opoziție de stânga a țării, potrivit AP.

Milei a ieșit nevătămat, a declarat purtătorul său de cuvânt, dar atacul asupra coloanei sale de mașini a întrerupt mitingul de mare amploare și a amplificat tensiunile cu doar câteva zile înainte de alegerile provinciale consecutive din Buenos Aires, unde locuiesc peste o treime dintre argentinieni.

Scandal de corupţie în jurul familiei Milei

Incidentul survine în contextul în care un scandal de corupție amenință să-i implice pe membrii cercului apropiat al lui Milei, inclusiv pe sora sa și șefa de cabinet, Karina Milei, care se afla miercuri în bena camionetei alături de președinte și de candidați cheie din partidul lor de guvernământ, Liberty Advances, când au început să zboare pietre, sticle și alte obiecte.

A existat panică și confuzie în timp ce susținătorii care aclamau și protestatarii care huleau au înghesuit caravana lui Milei în Lomas de Zamora, bastion istoric al peronismului, mișcarea populistă de opoziție axată pe drepturile lucrătorilor care a dominat politica argentiniană în ultimele opt decenii.

Luat prin surprindere, Milei s-a strecurat în vehicul în timp ce agenții de securitate se grăbeau să-l apere de pietrele care le zburau chiar deasupra capetelor.

Campania, încheiată brusc

Partidul Liberty Advances al lui Milei încearcă să obțină un avantaj față de peronism în alegerile legislative din 7 septembrie pentru provincia Buenos Aires și să-și extindă minoritatea în congresul controlat de opoziție în alegerile naționale de la jumătatea mandatului din 26 octombrie.

Săptămâna trecută, parlamentarii opoziției au adoptat diverse măsuri de cheltuieli care amenință să deraieze surplusul bugetar obținut cu greu de Milei, subliniind miza alegerilor de la jumătatea mandatului.

Incidentul a pus capăt brusc caravanei de campanie a lui Milei, organizată miercuri ca o demonstrație de forță politică. Un parlamentar din Liberty Advances, José Luis Espert, s-a urcat chiar și pe o motocicletă oferită aparent de un susținător și a fugit de la fața locului fără cască.

