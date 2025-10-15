Prima strângere de mână între Putin și noul preşedinte sirian Ahmed al-Sharaa. Cei doi au fost inamici

Noul lider sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit miercuri la Moscova cu președintele Vladimir Putin. Cei doi și-au strâns mâna, deși s-au aflat în tabere inamice în timpul războiului civil sirian, în care Kremlinul l-a susținut pe fostul dictator Bashar al-Assad. Contrar aşteptărilor, Rusia și-a păstrat bazele strategice din Tartus și Hmeimim, esențiale pentru influența sa militară în Siria și în Marea Mediterană.

Noua conducere siriană dorește să reconstruiască și să consolideze toate relațiile internaționale, în special cu Rusia, i-a spus lui Vladimir Putin preşedintele sirian, însoţit la Moscova de ministrul său de externe şi de responsabili militari şi economici. "Astăzi ne aflăm într-o nouă Sirie, reconstruind legături cu toate națiunile, în special cu Federația Rusă. Respectăm toate acordurile din trecut și această istorie măreață și încercăm să redefinim și să prezentăm într-un mod nou natura acestor relații. Respectăm istoria noastră comună și ne propunem să consolidăm relațiile pe baza suveranității, unității și stabilității Siriei", i-a spus al-Shara lui Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a reamintit de relațiile "prietenoase" și "solide" dintre Siria și Rusia. "Între țările noastre s-au format, de-a lungul deceniilor, relații speciale. De peste 80 de ani menținem relații diplomatice, stabilite chiar în cele mai dificile vremuri pentru Rusia și pentru Uniunea Sovietică, în 1944. De atunci, relațiile dintre Siria și Rusia au fost întotdeauna exclusiv prietenoase", a transmis Vladimir Putin.

După căderea regimului lui Bashar al-Assad în iarna lui 2024, unii analiști geopolitici au prezis că Rusia va rămâne fără bazele sale-cheie din Siria. Cu toate acestea, noua conducere a Siriei a surprins lăsând armata rusă să păstreze în continuare cele două baze. Baza navală din Tartus și cea aeriană Hmeimim, situate pe coasta de vest a Siriei, la Marea Mediterană, au fost esențiale nu doar pentru susținerea regimului Assad în războiul civil sirian, ci au servit și ca punți logistice cheie pentru Rusia în operațiunile din Marea Mediterană și Africa.

Al-Shara i-ar fi cerut lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad

Ahmed al-Sharaa ar fi urmat să ceară Moscovei extrădarea lui Bashar al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie 2024 şi refugiat în Rusia, a declarat pentru AFP un responsabil al guvernului sirian, sub protecţia anonimatului.

La sfârşitul lui septembrie, autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele lui al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa. Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa.

O mişcare pro-democraţie fusese declanşată în Siria în 2011, dar preşedintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform avocaţilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a preşedintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului. În iulie, ministrul sirian al afacerilor externe, Assad al-Shaibani, fusese primul important responsabil al noului guvern care s-a deplasat în Rusia. În ianuarie, ministrul-adjunct al afacerilor externe rus, Mihail Bogdanov, a condus prima delegaţie rusă care s-a deplasat în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad.

