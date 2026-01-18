Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, nu s-a abţinut în cel mai recent mesaj adresat administrației Trump. Apărând duminică la emisiunea "State of the Union" de la CNN, Frey i-a spus gazdei Jake Tapper că orașul său este "asediat" după ce a fost "invadat" de agenții ICE în timpul recentei represiuni împotriva imigrației de către Departamentul de Securitate Internă al președintelui Donald Trump.

Primarul din Minneapolis susţine că oraşul este "sub asediu", după ce a fost "invadat" de agenţi ICE - Profimedia

"Este ridicol, dar nu vom fi intimidați de acțiunile acestui guvern federal", i-a spus Frey lui Tapper, conform Daily Mail.

La începutul acestei săptămâni, comitetul editorial al Minneapolis Star Tribune a scris că Minnesota este "asediată" și a comparat situația din Minneapolis cu o "ocupație militară", iar Frey a fost de acord cu această analiză.

Frey i-a spus lui Tapper că orașul său este "asediat, ocupat, știți, folosiți orice cuvânt sau superlativ doriți să atașați, dar concluzia este că ceea ce se întâmplă este conceput pentru a intimida".

Frey a spus, de asemenea, că acțiunile administrației Trump sunt "necorecte" și "complet neconstituționale", adăugând totodată că locuitorii orașului său fac faţă "adversității" și că este "atât de mândru să fie din Minneapolis".

Mai multe surse media relatează duminică dimineață că 1.500 de soldați sunt "în standby" pentru o desfășurare în Minnesota pe fondul protestelor din stat, în urma a două împușcături în oraș care au implicat ofițeri ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA de săptămâna trecută.

Departamentul de Justiție al lui Trump a lansat vineri o anchetă asupra guvernatorului democrat al statului Minnesota, Tim Walz, precum și asupra lui Frey, din cauza protestelor împotriva ICE din oraș.

