Principala legătură electrică a R. Moldova cu Europa, deconectată în urma atacurilor ruseşti asupra Ucrainei

Linia electrică Isaccea-Vulcăneşti este deconectată din noaptea de luni spre marţi, din cauza atacurilor cu drone din cursul nopţii asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova.

Pentru menţinerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopţii Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România şi Ucraina, au pus în funcţiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România şi Republica Moldova, scrie Agerpres.

Defecţiunile sunt în curs de remediere, a informat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport, citată de Moldpres.

Atacurile ruse s-au soldat cu deconectarea liniei electrice a R. Moldova cu Europa

Articolul continuă după reclamă

Preşedinta Maia Sandu a confirmat marţi pe platforma X că atacurile ruse din cursul nopţii s-au soldat cu deconectarea acestei linii electrice cheie a Republicii Moldova cu Europa, relatează Reuters.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Există rute alternative, dar situaţia rămâne fragilă. Rusia este singura care poartă responsabilitatea", a scris Maia Sandu într-o declaraţie publicată pe X.

Moldelectrica a explicat că au fost identificate probleme tehnice pe linie, iar lucrările de intervenţie necesită echipe specializate şi coordonare cu operatorii de sistem din Ucraina şi România.

Potrivit sursei, în paralel cu lucrările de remediere, sunt aplicate măsuri pentru asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică, astfel încât impactul asupra populaţiei şi economiei să fie minim.

Moldelectrica a menţionat că procesul de restabilire depinde de complexitatea intervenţiilor tehnice şi de cooperarea transfrontalieră, fără a indica, deocamdată, un termen exact pentru finalizarea lucrărilor.

În acest context, consumatorii sunt îndemnaţi să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra reţelelor.

R. Moldova a trecut printr-o altă pană de curent la finalul lui ianuarie

Radio Chişinău aminteşte că, la 31 ianuarie, Republica Moldova a trecut printr-o pană masivă de curent, care a afectat mai mult de două treimi din teritoriu, inclusiv o parte importantă a capitalei Chişinău.

Incidentul a fost provocat de o avarie în reţeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe linia de Isaccea-Vulcăneşti-Centrala de la Cuciurgan, principala rută de import a energiei electrice pentru Republica Moldova.

Linia Isaccea-Vulcăneşti reprezintă un element-cheie al interconexiunii energetice cu România şi joacă un rol important în asigurarea stabilităţii sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, în special în condiţiile regionale actuale, notează Moldpres.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰