Propunerea "zidului anti-drone" a Ursulei von der Leyen e privită cu scepticism de Emmanuel Macron

Propunerea de a crea un "zid anti-drone" pentru a proteja Europa de Rusia a fost pusă sub semnul întrebării de Emmanuel Macron și de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care consideră că există priorități mai urgente pentru securitatea europeană.

Emmanuel Macron, la o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern ai UE, 01.10.2025, Copenhaga - Profimedia

Propunerea Ursulei von der Leyen privind un "zid anti-drone" pentru a ajuta la protejarea Europei de Rusia se confruntă acum cu scepticism atât din partea Franței, cât și a Germaniei, informează POLITICO.

"Sunt precaut cu astfel de termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și mai complexe", a declarat președintele francez Emmanuel Macron, miercuri, înaintea unei întâlniri cu liderii UE la Copenhaga, făcând referire la prioritățile sale de apărare mai urgente.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian al Poloniei, României, Danemarcei și Norvegiei, iar Europa a aruncat vina pe Rusia în multe dintre cazuri. Aceste incidente au dat un nou impuls așa-numitului "zid anti-drone", o inițiativă propusă pentru prima dată anul trecut de țările de pe linia frontului și susținută de von der Leyen în discursul său despre Starea Uniunii, luna trecută.

Germania și Franța resping ideea "zidului de drone"

La începutul acestei săptămâni, însă, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a spus că există priorități mai urgente. "Apărarea împotriva dronelor, desigur, dar nu printr-un zid anti-drone", a declarat el la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Dezbaterea privind zidul de drone scoate la iveală și modul în care geografia duce adesea la dezacorduri între liderii europeni cu privire la cea mai bună modalitate de a proteja continentul de amenințările externe, inclusiv din partea Rusiei, iar aceste diviziuni s-au văzut la Copenhaga, pe măsură ce liderii intrau la summit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Între timp, premierul leton Evika Siliņa și președintele lituanian Gitanas Nausėda au lăudat proiectul înaintea reuniunii de la Copenhaga, evidențiind o diviziune clară între națiunile de pe linia frontului și cele aflate mai departe de granițele Rusiei și Ucrainei.

Potrivit lui Macron, europenii ar trebui să se concentreze, în schimb, pe dezvoltarea în comun a sistemelor de avertizare timpurie (Franța și Germania cooperează deja în acest domeniu); achiziția de capacități locale de "descurajare" cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete balistice; și achiziția de mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Președintele francez a menționat și rolul descurajării nucleare.

Asta nu înseamnă că dronele nu sunt importante, a adăugat Macron. "Avansăm într-un ritm accelerat pentru a avea capacități de drone și anti-drone", a spus el.

Zidul de drone este unul dintre cele patru proiecte de apărare ale UE propuse de Bruxelles înaintea reuniunii Consiliului European de miercuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰