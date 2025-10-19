Milioane de oameni au ieşit ieri, nemulţumiţi, în stradă, în Statele Unite, dar şi în Europa, pentru a protesta împotriva administraţiei Trump! Organizatorii spun că liderul de la Casa Albă conduce un regim din ce în ce mai militarizat. Manifestaţiile au loc şi pe fondul blocajului guvernamental care paralizează instituţiile federale.

A doua rundă de proteste a mişcării intitulate "Fără regi" a scos milioane de oameni în stradă în toată lumea. Doar în Statele Unite au avut loc nu mai puţin de 2.500 de proteste. Organizatorii spun că liderul de la Casa Albă conduce un regim din ce în ce mai militarizat.

"Dacă există ură, ea vine chiar de la Casa Albă. Şi vine de la Donald Trump şi administraţia sa. Încearcă să facă oamenii să creadă că este un protest 'anti-America', dar este departe de adevăr" a explicat o protestatară.

Protestele vin şi pe fondul blocajului guvernamental care paralizează instituţiile. Paie pe foc au pus însă şi raidurile masive ale Serviciului pentru vămi şi imigrări, precum şi trupele desfăşurate în statele conduse de democraţi.

"Am atât de mulţi prieteni care sunt imigranţi sau funcţionari publici şi cărora le este frică să fie aici astăzi. Adică, în America, le este frică să stea pe străzi şi să se uite la Capitoliu şi să-şi exprime opiniile. Eu sunt aici pentru ei" a relatat un protestatar.

Protestele anti-Trump au ajuns şi în Europa

Au fost proteste şi în Europa. La Madrid, protestatarii au fluturat pancarte cu mesaje precum: "Nimeni nu este mai presus de lege".

"Administraţia Trump nu respectă instituţiile aşa cum au făcut toţi foştii preşedinţi" a explicat un protestatar.

Iar la o demonstraţie din Paris, o americancă s-a îmbrăcat în Statuia Libertăţii.

"Sunt aici pentru că reprezint libertatea. Reprezint libertatea pentru oamenii supuşi nedreptăţii" a explicat aceasta.

Reacţia lui Donald Trump

Într-un interviu acordat postului Fox Business, preşedintele Trump a reacţionat la proteste.

"Unii spun că mă numesc rege. Eu nu sunt un rege" a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Mişcarea „No Kings” a luat naştere în luna iunie, când aproximativ cinci milioane de oameni au ieşit în stradă în timp ce Trump organiza o paradă militară la Washington. Americanii au fost nemulţumiţi de costurile, spun ei, mult prea ridicate, alocate evenimentului.

