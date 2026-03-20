Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, ucis în atacurile SUA-Israel: "A căzut ca un martir"
Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei din Iran, Ali Mohammad Naini, a fost ucis în urma unor atacuri lansate de Statele Unite şi Israel, potrivit presei de stat iraniene. Moartea acestuia a fost confirmată şi de Corpul Gărzilor Revoluţionare, care acuză un "atac terorist" şi vorbeşte despre o nouă lovitură în structurile de conducere ale regimului de la Teheran.
Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), armata de elită a regimului iranian, a confirmat moartea purtătorului de cuvânt în urma unor lovituri americano-israeliene.
El "a căzut ca un martir în timpul laşului atac terorist criminal comis de tabăra americano-sionistă în zorii" zilei de vineri, au anunţat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat, publicat pe site-ul lor Sepah News.
