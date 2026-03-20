Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, ucis în atacurile SUA-Israel: "A căzut ca un martir"

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei din Iran, Ali Mohammad Naini, a fost ucis în urma unor atacuri lansate de Statele Unite şi Israel, potrivit presei de stat iraniene. Moartea acestuia a fost confirmată şi de Corpul Gărzilor Revoluţionare, care acuză un "atac terorist" şi vorbeşte despre o nouă lovitură în structurile de conducere ale regimului de la Teheran.

de Redactia Observator

la 20.03.2026 , 11:27
Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției din Iran, Ali Mohammad Naini - Open Source Intel via social media

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei din Iran, Ali Mohammad Naini, a fost ucis în atacuri lansate de SUA şi Israel, a informat vineri televiziunea de stat iraniană, relatează Reuters şi AFP.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), armata de elită a regimului iranian, a confirmat moartea purtătorului de cuvânt în urma unor lovituri americano-israeliene.

El "a căzut ca un martir în timpul laşului atac terorist criminal comis de tabăra americano-sionistă în zorii" zilei de vineri, au anunţat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat, publicat pe site-ul lor Sepah News.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran atac teheran iran decese ayatollah
Înapoi la Homepage
Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Alexandra Stan a dezvăluit sexul bebelușului și numele. Artista va deveni mamă pentru prima dată
Alexandra Stan a dezvăluit sexul bebelușului și numele. Artista va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Ştiri externe » Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, ucis în atacurile SUA-Israel: "A căzut ca un martir"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.