Tragedia din Elveţia a marcat Europa, dar se pare că lecţia dureroasă de la Crans-Montana nu a fost învăţată de toată lumea. La 10 zile după incendiul în care au murit 40 de oameni, o tragedie asemănătoare putea avea loc şi în Spania.

- "Puteam să mor la 24 de ani". Incendiu într-un club din Spania, la 10 zile de la tragedia din Elveţia - El Pais

Sâmbăta trecută, pe 10 ianuarie, angajaţii unui club din nordul Madridului au împărţit artificii clienţilor pentru "a aprinde" atmosfera. S-au aprins însă şi obiecte de mobilier şi de decor. Doar intervenţia promptă a personalului localului a făcut că totul să se termine cu bine.

Mărturia unui client: "Era să ardem"

Potrivit El Pais, focul a fost stins în doar 8 secunde. Aceste secunde au părut însă o eternitate pe clienţii care aveau vii în memorie imaginile groazei din Elveţia. Localul a fost imediat evacuat, iar reprezentanţii clublui şi-au cerut scuze clienţilor pentru incident. Firma care deţine clubul susţine care are toate autorizaţiile în regulă, personalul este special pregătit pentru cazuri de forţă majoră, iar acest lucru a dus la evitarea unei noi tragedii.

"Au fost 8 secunde foc care ne-ar fi putut costa viaţa. Imaginaţi-vă că aş fi putut muri la 24 de ani", a declarat o tânără care ieşise în club în acea seară pentru a-şi sărbători ziua de naştere. "E o nebunie, după tot ce s-a întâmplat în Elveţia. Nu ar trebui permis aşa ceva", a spus un alt client prezent în acea seară în local. Majoritatea oamenilor care au fost prezenţi au dorit să rămână anonimi atunci când au discutat cu presa. Imagini cu cele 8 secunde care au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte au apărut abia după ce alt client, Thony Campos, a decis să iasă din anonimat şi a postat pe reţelele de socializare ce a reuşit să filmeze. "Era să ardem. Urmăriţi clipul până la sfărşit", a fost mesajul care a însoţit filmarea.

