Zece ţări, printre care Franţa şi Marea Britanie, sunt gata să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina. Şefii de stat major din ţările NATO au discutat astăzi garanţiile de securitate pentru ucraineni. Donald Trump exclude, însă, trimiterea de militari americani în Ucraina. Putin face, însă, un pas înapoi - nu mai este gata să negocieze direct cu Zelenski. Peste noapte, armata lui a lansat cel mai puternic atac aerian din ultima lună. Explozii puternice au avut loc şi lângă graniţa noastră.

Soldaţii vor rămâne în spatele liniei frontului, care are în prezent peste 950 de kilometri, şi vor avea ca misiune principală antrenarea armatei ucrainene.

"Ţările europene vor prelua iniţiativa. Unele dintre ele, Franţa, Germania, Marea Britanie vor să aibă militari în teren. Noi suntem dispuşi să îi ajutăm cu alte lucruri, în special aerian, pentru că nimeni nu are echipamente ca noi" a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Washingtonul va contribui în special cu echipament şi informații militare şi va ajuta la supravegherea frontierelor.

Siguranţa aeriană ar putea fi asigurată de avioane de luptă americane

Zeci de avioane de luptă americane staţionate în baze aeriene din România, Polonia, Lituania şi Italia ar putea asigura poliţia aeriană în cadrul unui posibil acord de pace. De altfel, implicarea Statelor Unite americană a fost solicitată special de către Kiev pentru a continua negocierile.

"Chestiunea asta este extrem de importantă pentru ca dacă Ucraina va trebui să facă anumite concesii, pentru ca pacea se va face pe concesiile Ucrainei și va trebui să se împace cu ideea ca o parte din teritoriul ei rămâne sub ocupație rusească, măcar garanțiile de securitate pe care le primește să fie adecvate și complementar sau împreună cu aderarea ei la UE să fie o motivație suficientă pentru Rusia să nu mai atace Ucraina a doua oară, sau a treia oară" a spus analistul politic Iulian Fota.

"În ceea ce priveşte garanţii similare Articolului 5, este foarte important ca toată lumea să înţeleagă că asta nu înseamnă neapărat o prezenţă armată pe teritoriul Ucrainei" a spus ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Moscova, însă, a început deja să critice planul europenilor, deşi Vladimir Putin a fost de acord cu garanţiile de securitate în discuţia cu Donald Trump.

"Sunt sigur că Occidentul, și mai ales Statele Unite, înțeleg perfect că o discuţie serioasă a problemelor de securitate fără Federația Rusă este o utopie. Este un drum spre nicăieri" a spus ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Moscova cere o rundă în plus de discuţii cu experţi înaintea summitului

Mai mult, Kremlinul face un pas în spate în privinţa întâlnirii Putin - Zelenski. Cere o nouă rundă de discuţii între experţi înaintea summitului. Liderii Europei încearcă să îl convingă pe Trump să facă presiuni economice asupra Rusiei.

"Preşedintele Putin şi-a respectat rar angajamentele. A fost constant o forţă destabilizatoare. El este un prădător. Este un căpcăun la porţile noastre" a spus preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

"Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare. Pentru situaţia în care nu se întâmplă - pacea sau încetarea focului - pachetul 19 de sancţiuni al Europei este pregătit, şi pachetul de sancţiuni al Americii, de asemenea" a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Rusia continuă să atace Ucraina: 250 de drone şi rachete, lansate aseară

Lipsa de încredere a europenilor este confirmată de bombardamentele ruseşti tot mai puternice din Ucraina.

280 de drone şi rachete au fost lansate noaptea trecută. Un depozit de combustibil a explodat în Izmail, la un kilometru de graniţa cu România. Speriaţi, mai mulţi localnici din Tulcea au sunat la 112.

"Două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane care sunt dislocate la Baza 57 Aeriană Mihal Kogălniceanu pentru misiuni de poliţie aeriană întărită au fost ridicate în aer. Pe timpul misiunii, nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional" a explicat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al MApN.

O dronă a căzut pe un câmp din Polonia. Guvernul de la Varşovia a contactat autorităţile noastre pentru a compara incidentul cu cele din România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰