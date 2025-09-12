Răspunsul Poloniei, după ce Trump a sugerat că incursiunea dronelor ruseşti ar fi fost "o eroare"

Premierul polonez Donald Tusk şi alţi oficiali de la Varşovia au dat asigurări că incursiunile dronelor din această săptămână în spaţiul aerian a Poloniei nu au fost o eroare din partea Rusiei. Răspunsul vine după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat că ar fi vorba despre ceva accidental, relatează Reuters, citat de News.ro.

"Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta", a declarat Donald Tusk pe X.

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale deschide focul de când a începutl războiul Rusiei în Ucraina.

Vineri dimineaţă, ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a comentat şi el declaraţia lui Trump. "Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu este vorba de o eroare – acesta a fost un atac deliberat al Rusiei", a subliniat el la postul de televiziune Polsat News.

Ministrul polonez de externe: Acestea nu au fost erori

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care se află vineri în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la declaraţiile lui Trump. "În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut graniţa Poloniei, 400 (de drone) plus 40 de rachete au trecut graniţa Ucrainei. Acestea nu au fost erori", a declarat el într-un videoclip postat pe X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală (22:00, ora României), a precizat Ministerul polonez de Externe.

