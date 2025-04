UE, răspuns la taxele lui Trump: Contramăsuri de peste 20 de miliarde de euro din 15 aprilie. Ungaria, singura ţară care s-a opus

Astfel, UE poate aplica tarife de retorsiune în valoare de aproximativ 22 de miliarde de euro pentru produse americane precum soia, motociclete şi suc de portocale, după ce ţările blocului european au aprobat miercuri acesta măsuri, a anunţat Comisia Europeană. "UE consideră că tarifele americane sunt nejustificate şi dăunătoare, provocând prejudicii economice ambelor părţi, precum şi economiei mondiale. UE şi-a exprimat clar preferinţa de a găsi soluţii negociate cu SUA, care să fie echilibrate şi reciproc avantajoase", a declarat executivul comunitar.

Contramăsurile Uniunii Europene se vor aplica în trei runde

Contracarând tarifele preşedintelui Donald Trump pentru oţel şi aluminiu, contramăsurile Uniunii Europene se vor aplica în trei runde. După ce unele vor intra în vigoare săptămâna viitoare, altele se vor aplica de la mijlocul lunii mai, iar ultima rundă va urma în decembrie, scrie POLITICO.

Articolul continuă după reclamă

Doar Ungaria s-a opus pachetului de măsuri, potrivit a patru diplomaţi UE care au avut cunoştinţă directă de vot, în timp ce toate celelalte 26 de ţări au votat în favoarea acestuia. "Escaladarea nu este răspunsul. Astfel de măsuri vor provoca daune suplimentare economiei şi cetăţenilor europeni prin creşterea preţurilor. Singura cale de urmat sunt negocierile, nu represaliile", a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului din Ungaria, într-o postare pe X.

Ar fi trebuit însă ca 14 ţări UE să voteze, precum Ungaria, împotriva represaliilor economice ale blocului comunitar, ceea ce era foarte puţin probabil având în vedere demonstraţiile de unitate din ultimele săptămâni. Represaliile europene nu răspund încă impunerii de către Trump a unor tarife „reciproce” de 20% pentru toate exporturile UE, care au intrat în vigoare miercuri, şi nici ultimului său tarif de 25 % pentru maşini. Trump a declarat, de asemenea, că vor veni în curând şi tarifele pentru produsele farmaceutice.

Comisia Europeană ia în considerare prezentarea contramăsurilor sale privind aceste tarife încă de săptămâna viitoare. "Cu siguranţă va fi în curând. Mă aştept să fie chiar săptămâna viitoare", a declarat marţi purtătorul de cuvânt pentru comerţ, Olof Gill. Trump cere ca UE să îşi reducă excedentul comercial cu SUA, de exemplu prin cumpărarea unor cantităţi nerealiste de gaz sau prin reducerea standardelor de siguranţă pentru maşini.

În timp ce Europa vinde într-adevăr mai multe bunuri americanilor, SUA se bucură la rândul lor de un excedent atunci când vine vorba de servicii. În ansamblu, relaţia comercială de 1,3 trilioane de euro are o diferenţă de doar aproximativ 50 de miliarde de euro. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat săptămâna aceasta ideea eliminării tuturor tarifelor industriale - în cadrul unui acord "zero pentru zero", pe bază reciprocă.

Primele produse americane taxate

Acest prim răspuns adoptat miercuri include o serie de taxe vamale suplimentare de 25%, dar unele produse, cum ar fi anumite textile, vor fi supuse unei rate de 10%. De la 15 aprilie, UE va aplica o suprataxă la importurile de porumb, orez, legume congelate, sucuri de fructe şi anumite produse cosmetice. Această listă iniţială a fost întocmită în 2018, în timpul primei preşedinţii a lui Donald Trump, şi apoi suspendată, după cum subliniază Comisia.

La 16 mai, va intra în vigoare o a doua rundă de taxe vamale, care vizează produse precum carnea de pasăre, motocicletele, frigiderele, tutunul, oţelul şi materialele plastice precum polietilena. În sfârşit, migdalele şi soia, utilizată pe scară largă în hrana animalelor, vor fi supuse unor taxe vamale de 25% începând cu 1 decembrie 2025.

Comisia precizează că aceste măsuri sunt eşalonate în timp pentru a respecta normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, care prevăd perioade de consultare. În total, importurile americane vizate de Bruxelles se ridică la 22 de miliarde de euro, aproape similar cu oţelul şi aluminiul european, în valoare de 26 de miliarde de euro, care fac obiectul unei suprataxe americane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi probleme cu somnul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰