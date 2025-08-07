Antena Meniu Search
Reacția Chinei după decesul lui Ion Iliescu: "Regret profund"

China îşi exprimă profundul regret față de decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, citat de agenția Xinhua, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 17:56
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun - Profimedia

"A adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române"

Ion Iliescu, un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez, și-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române și la cooperarea prietenească dintre cele două țări, a subliniat reprezentantul MAE chinez.

"Regretăm profund moartea fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

