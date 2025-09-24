Reacția Kremlinului după ce Trump a numit Rusia "tigru de hârtie": Suntem urși, nu tigri

Kremlinul a reacționat la aparenta schimbare de poziție a președintelui SUA, Donald Trump, care a transmis marți seara că Rusia este un "tigru de hârtie" și că Ucraina își poate recupera militar, cu ajutorul Europei, teritoriile pierdute, și "poate chiar să meargă mai departe". Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia este mai degrabă asociată cu ursul, iar "urși de hârtie" nu există. Referitor la recuperarea teritoriilor pierdute de către Kiev, Dmitri Peskov a spus că Moscova nu este de acord cu această afirmaţie.

Răspunsul lui Putin, după ce Trump a spus că Rusia e un "tigru de hârtie" și că Ucraina poate câștiga războiul

"Rusia nu este deloc un tigru. Rusia este mai degrabă asociată cu ursul. Urși de hârtie nu există, iar Rusia este un urs adevărat", a declarat pentru RBC purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile liderului american.

"Putin a descris în repetate rânduri și în diferite moduri ursul nostru, vă puteți aminti singuri. Aici nu este nimic de hârtie, Rusia își păstrează rezistența, Rusia își păstrează stabilitatea macroeconomică", a adăugat Peskov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a recunoscut că Rusia se confruntă cu anumite tensiuni și probleme în diferite sectoare ale economiei, cauzate de sancțiuni.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat despre declarațiile lui Trump privind șansele Ucrainei de a-și recupera teritoriile, Peskov a spus că Moscova nu poate fi de acord cu afirmațiile acestuia privind conflictul militar ruso-ucrainean. Întrebat ce a cauzat schimbarea de ton a lui Trump, Peskov a pus-o pe seama întâlnirii de marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

"Între ei a avut loc o întâlnire ieri. Desigur, domnul Trump a auzit despre ceea ce se întâmplă din perspectiva lui Zelenski. Și, după toate aparențele, tocmai această versiune a fost motivul pentru evaluarea pe care am auzit-o", a spus Peskov. Întrebat de ce nu a reacționat imediat la declarațiile lui Trump, Peskov a precizat că la Moscova era deja noaptea: "Ar fi fost ciudat ca Kremlinul să reacționeze în toiul nopții".

Surprinzătorul mesaj al lui Donald Trump despre Rusia şi Ucraina

Donald Trump a mai spus marţi într-un mesaj care a luat prin surprindere că economia rusă se află "într-o stare dezastruoasă", a anunțat posibilitatea introducerii unor noi tarife vamale împotriva Moscovei și a partenerilor săi comerciali și a criticat alte state pentru achizițiile de energie rusească.

Printre altele, liderul american a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, își poate recupera toate teritoriile pierdute și "poate chiar să meargă mai departe". Trump a menționat că a ajuns la această concluzie după "ce a înțeles pe deplin situația militară și economică".

"După ce m-am documentat și am înțeles pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și, după ce am observat problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a RECUPERA întregul ei teritoriu în formainițială. Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, granițele inițiale de la care a pornit acest război sunt o opțiune foarte viabilă. De ce nu? Rusia duce un război fără țintă de trei ani și jumătate - un război pe care o adevărată putere militară l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu face decât să arate de parcă este "un tigru de hârtie". Când oamenii din Moscova și din celelalte mari orașe și districte din întreaga Rusie vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război - faptul că le este aproape imposibil să mai ia benzină pentru maşini din cauza cozilor lungi care se formează, și toate celelalte probleme din economia lor de război, în care cea mai mare parte a banilor se cheltuie pentru a lupta cu Ucraina, o țară cu un mare spirit care devine tot mai puternică - Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma ei inițială și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe! Putin și Rusia se confruntă cu probleme economice MASIVE, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze. Oricum, le doresc binele ambelor țări. Vom continua să livrăm arme către NATO, pentru ca NATO să decidă ce va face cu ele. Mult noroc tuturor!" este mesajul publicat de liderul american pe rețeaua sa Truth Social.

Moscova a exclus posibilitatea unor concesii teritoriale făcute Kievului. Printre condițiile pentru oprirea focului, anunțate de Vladimir Putin vara trecută, se numărau retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, precum și recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca parte a Rusiei. La începutul lunii august 2025, președintele rus a declarat că solicitările Moscovei nu s-au schimbat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰