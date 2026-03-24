Republica Moldova a declarat stare de urgenţă în sectorul energetic

Guvernul de la Chişinău a aprobat marţi instituirea stării de urgenţă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie, iar premierul Alexandru Munteanu va merge în Parlament cu solicitarea de a aproba această măsură motivată de efectele pe care le au asupra ţării atacurile Rusiei în Ucraina.

Potrivit autorităților, această măsură va permite instituțiilor abilitate să acționeze rapid, coordonat și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a statului și a cetățenilor, în contextul situației din domeniul energetic, relatează deschide.md.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea este principala arteră de import a energiei electrice, care asigură între 60-70% din consumul malului drept. Deficitul estimat este de până la 350-400 MW în orele de vârf, începând cu ziua de miercuri. Totodată, procesul de reconectare este îngreunat de identificarea rămășițelor de drone în preajma infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în siguranță.

Astfel, instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și coordonat pentru:

adoptarea deciziilor rapide în vederea asigurării resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni;

facilitarea alocării resurselor necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență;

permiterea Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să fie protejate obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale.

La moment, consumatorii din Republica Moldova sunt asigurați cu energie electrică produsă din surse interne, dar și datorită importurilor pe rute alternative, inclusiv pe cele patru linii electrice de 110 kV de interconexiune cu România. Acestea au fost testate încă în vara anului trecut în eventualitatea unor astfel de situații și și-au demonstrat eficiența, inclusiv în timpul deconectărilor din 31 ianuarie, cauzate, de asemenea, de atacurile rusești împotriva Ucrainei.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să economisească energia electrică, în special în orele de vârf și să urmărească doar surse oficiale pentru actualizări.

La fel, echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice.

