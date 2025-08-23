Operațiune spectaculoasă a poliției italiene în Sicilia. Patru români au fost arestați sub acuzația de trafic de migranți, după ce au organizat călătorii clandestine din Tunisia către insula Pantelleria. Migranții plăteau până la 14.000 de euro pentru a ajunge în Italia, iar ancheta a scos la iveală detalii surprinzătoare despre modul în care funcționa rețeaua.

Reţea de traficanţi români, destructurată în Sicilia. Imigranţii plăteau şi 14.000 € pentru a ajunge în Italia - Youtube | Poliţia din Italia

Ancheta a început pe 1 august, când autoritățile au descoperit pe insula Pantelleria un grup de 17 migranți: opt irakieni și nouă iranieni. Aceștia plătiseră până la 14.000 de euro fiecare pentru a traversa Marea Mediterană. Situația a fost cu atât mai neobișnuită cu cât migranții au fost surprinși plimbându-se în apropierea unei structuri turistice, în plină zi, imediat după ce fuseseră lăsați pe insulă de către călăuze, relatează TeleSud.

În aceeași zi, Garda de Coastă italiană a recuperat o ambarcațiune abandonată pe mare, care s-a dovedit că a fost închiriată de un cetățean român. Cu ajutorul videoclipurilor realizate chiar de migranți pe durata călătoriei, anchetatorii au putut reconstitui întreaga operaţiune și au identificat complicii, şi ei cetățeni români, sosiți în Sicilia cu câteva zile înainte, cu un zbor din Turcia.

Cum au trecut românii neobservaţi

Articolul continuă după reclamă

Potrivit anchetei, unul dintre români a ajuns în orașul tunisian Kelibia, pretinzând că este căpitanul unei ambarcațiuni turistice. În realitate, a îmbarcat migranții și a pornit cu ei spre Italia. Din cauza unei defecțiuni la motor, un al doilea vas, condus de complici, a intervenit pentru a finaliza călătoria până la Pantelleria.

După ce au crezut că și-au încheiat misiunea, cei patru au plecat spre Trapani și Marsala. Acolo însă au fost reținuți de polițiști. În același timp, alți doi români au fost identificați, având în posesia lor suma de 22.000 de euro în numerar și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte.

Pentru cei patru arestați, procurorii din Trapani au solicitat și obținut de la judecătorul de instrucție măsura arestului preventiv.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bXm6ri6JGv0?si=uOwcKNYeV62etNnz" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰