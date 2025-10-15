Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat înaintea reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles că Alianța va analiza noi măsuri pentru consolidarea sprijinului militar acordat Ucrainei și pentru protejarea statelor membre în fața atacurilor cu drone și a altor amenințări emergente.

Reuniune NATO pentru a consolida ajutorul militar acordat Ucrainei: "Trebuie să facem mai mult" - Profimedia

NATO se pregătește să adopte noi măsuri pentru a întări sprijinul militar acordat Ucrainei și pentru a crește capacitatea de apărare a Alianței în fața amenințărilor moderne, a anunțat miercuri secretarul general Mark Rutte, înaintea reuniunii miniștrilor apărării din Bruxelles, conform France 24.

El a adăugat că unul dintre punctele principale ale reuniunii va fi noul program lansat în august, prin care Statele Unite furnizează sprijin militar, letal și neletal, Ucrainei, finanțat de statele aliate.

Până în prezent, s-au angajat deja două miliarde de dolari, iar alte țări urmează să se alăture inițiativei.

În cadrul reuniunii va avea loc și un prânz de lucru al Consiliului NATO-Ucraina, la care vor participa premierul ucrainean Denys Șmîhal și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.

Tot miercuri, va fi convocat și Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei, coordonat de miniștrii apărării din Germania și Marea Britanie, Boris Pistorius și John Healey.

Mark Rutte a mai spus că Alianța discută noi modalități de protejare a statelor membre împotriva atacurilor cu drone, în contextul intensificării acestui tip de amenințări.

