Rezerviștii danezi, chemați de urgență. Sute de soldați ar fi fost mobilizați pe fondul amenințărilor cu drone

Un număr de soldați danezi au fost chemați de urgență duminică în serviciu, într-un scenariu care ar avea legătură cu incursiunile dronelor în spaţiul aerian al ţării. Informația reiese dintr-o convocare confidențială, susţine TV 2 Nyheder.

Convocarea ar avea legătură directă la situația actuală legată de incursiunile dronelor în spațiul aerian danez, iar soldații au fost instruiți să se prezinte cât mai repede, relatează TV 2 Nyheder.

Nu a fost posibilă obținerea unui comentariu din partea Comandamentului Forțelor Armate, iar TV 2 nu cunoaște amploarea exactă a convocării. Potrivit unor surse, este vorba de câteva sute de militari.

Astfel de chemări de urgență sunt neobișnuite, spune Jacob Kaarsbo, consilier în securitate politică și fost analist-șef în cadrul Serviciului de Informații Militare al Danemarcei.

Articolul continuă după reclamă

"Acest lucru arată că ne aflăm într-o situație cu totul extraordinară. De aceea vedem și aceste măsuri excepționale. Nu îmi amintesc să fi auzit de așa ceva înainte", a declarat Kaarsbo.

Chemările de urgenţă, semn al unei situaţii cu totul extraordinare

Potrivit informațiilor TV 2, convocarea are ca scop pregătirea unei eventuale desfășurări de trupe pe teritoriul Danemarcei. Conform expertului, măsura are sens având în vedere summitul UE care urmează să aibă loc la Copenhaga săptămâna aceasta.

"Indiferent de context, nivelul de alertă este ridicat, având în vedere evenimentele și ce urmează în această săptămână. În plus, nave rusești se află încă în apropierea țării noastre. Sunt convins că se vor mobiliza toate resursele", a explicat Kaarsbo.

Nu există date oficiale privind numărul actual al rezerviștilor din armata daneză. Totuși, în 2013, Organizația Principală a Personalului de Rezervă din Danemarca a estimat că există aproximativ 3.000 de soldați în rezervă.

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze informaţia

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze informația, trimițând solicitările către Comandamentul Forțelor Armate. TV 2 a încercat fără succes, pe tot parcursul zilei, să obțină un răspuns din partea acestuia.

Președintele Organizației Principale a Personalului de Rezervă din Danemarca, Jesper Schneider, a evitat să comenteze când a avut loc ultima convocare de urgență. El a explicat însă că rezerviștii sunt chemați periodic atât pentru antrenamente, cât și pentru misiuni operaționale.

"Se poate spune că există o nevoie tot mai mare ca rezerviștii să intervină și să ofere sprijin suplimentar. Dacă situația actuală crește această nevoie sau nu, nu putem comenta. Totuși, nu este neobișnuit să fie mobilizate resurse suplimentare", a declarat Schneider.

El consideră, de asemenea, că situația actuală de securitate este un exemplifică bine importanța rezerviștilor.

"O mare parte dintre aceștia au un contract de disponibilitate, care îi obligă să fie pregătiți să intervină. Este un exemplu clar al motivului pentru care trebuie să avem o rezervă numeroasă și capabilă", a subliniat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰