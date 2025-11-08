Actorul american Robert De Niro a petrecut două zile la Roma, timp în care a făcut o vizită la Vatican și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi au avut o scurtă discuție, iar Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu, potrivit vaticannews.va.

Robert De Niro, primit de Papa Leon la Vatican. Actorul american a primit un rozariu de la Papă - X/ @VaticanNews

Celebrul actor, de două ori câştigător al premiului Oscar, în vârstă de 82 de ani, american, dar cu rădăcini italiene - mai precis din Molise - pe care le-a revendicat întotdeauna cu mândrie, a vrut să încheie vizita sa de 48 de ore la Roma cu o strângere de mână cu compatriotul său, Papa, relatează Vatican News.

Un Papă care, după cum povestesc mulţi prieteni de-o viaţă din Chicago, a fost întotdeauna un iubitor al cinematografiei. Şi aşa s-a întâmplat: în Sala del Tronetto au schimbat câteva fraze în engleză, au făcut o fotografie cu cei cinci însoţitori ai lui De Niro şi, în final, Pontiful a înmânat câte un rozariu fiecăruia dintre cei prezenţi.

Pentru De Niro, a fost o incursiune în frumuseţea artistică a Palatului Apostolic, după ce vineri, privind de la balconul primarului Roberto Gualtieri din Capitol, a rămas impresionat de măreţia Forurilor Imperiale. "Roma este mai mult decât un oraş, este o operă de artă vie", i-a spus vedeta primarului, care i-a acordat Lupa Capitolina, cea mai importantă distincţie a oraşului Roma.

Protagonistul unor filme legendare - printre care Naşul, pentru care a studiat chiar şi accentul sicilian - a primit-o emoţionat: "Să fiu premiat aici, într-un loc care a dat atât de mult lumii culturii, cinematografiei, frumuseţii, este cu adevărat emoţionant". În plus, a adăugat o notă personală: "Familia mea are rădăcini în Italia, aşa că această recunoaştere are o semnificaţie specială pentru mine".

