România trimite Ucrainei al 23-lea pachet de ajutor militar. Parteneriat în materie de apărare antiaeriană

Denis Smîhal, fostul premier ucrainean, în prezent ministru al apărării în guvernul de la Kiev, a anunțat luni, după întâlnirea cu omologul din România, Liviu-Ionuț Moșteanu, că Bucureștiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent, iar cele două țări vor colabora în materie de apărare antiaeriană.

Denis Smîhal, ministrul ucrainean al apărării, în parlamentul de la Kiev, 25 august 2025 - Profimedia

Șeful Ministerului Apărării din Ucraina a mulțumit pentru sprijinul neclintit al României în domenii-cheie. România "a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldații noștri vor primi al 23-lea", a declarat ministrul într-o postare pe Facebook, fără a da detalii despre ce este vorba. "România continuă instruirea piloților ucraineni pe F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru antiaerian", a menționat Smîhal.

Potrivit ministrului ucrainean, el a convenit cu omologul român ca cele două țări "să-și intensifice coordonarea între forțele aeriene de apărare".

De asemenea, Denis Smîhal a sugerat că Ucraina și România ar putea colabora în domeniul fabricării de drone. Miniștrii au discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea unor proiecte comune de schimb de tehnologii și pentru "lansarea producției ucrainene în România", a scris Smîhal. "Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producția de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acțiune", a afirmat Smîhal.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook după întâlnirea cu omologul ucrainean: "Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră".

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor de la Kiev a fost, potrivit ministrului ucrainean, aderarea României la inițiativa PURL, care oferă soldaților ucraineni arme americane. "Reprezentanții serviciilor de informații au oferit partenerilor lor informații detaliate despre situația de securitate și planurile Rusiei. Împreună, am analizat provocările reprezentate de agresiunea rusă pentru țările noastre", menționează Denis Smîhal.

"Sunt recunoscător guvernului și poporului român, și personal domnului Moșteanu, pentru cooperarea lor eficientă și sprijinul puternic acordat Ucrainei", a scris fostul premier în finalul postării sale pe Facebook.

România "este gata să pună la dispoziția NATO baze militare în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina", scrie Evropeiska Pravda, preluând o declarație făcută de premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută. Aceelaşi site reamintește că "liderii europeni cer SUA să trimită în România avioane de vânătoare F-35 în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina", făcând trimitere la un articol din cotidianul britanic The Times.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰