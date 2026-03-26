Românii din Italia vor drepturi. Mai exact vor să fie recunoscuţi drept comunitate naţională minoritară. O iniţiativă în acest sens a fost depusă chiar astăzi în Parlamentul de la Roma şi este susţinută de vicepremierul Matteo Salvini.

Un aviz favorabil le va aduce românilor din Italia posibilitatea de a-şi folosi, de exemplu, limba în administraţie în anumite regiuni. De asemenea, statul italian ar putea finanţa predarea limbii române în şcoli, precum şi proiectele care au rolul de a conserva tradiţiile şi cultura de origine.

La fel de important, recunoaşterea drept comunitate naţională minoritară înseamnă că românii din peninsulă vor putea să înfiinţeze propriile formațiuni politice.

Cifrele oficiale arată că în Italia locuiesc oficial peste 1 milion de cetățeni români, fiind cea mai mare minoritate etnică din această țară.

Articolul continuă după reclamă

Deși numărul cetățenilor români este de peste 1 milion, dacă luăm în considerare copiii născuți din părinți români care au dobândit cetățenia italiană și rezidenții neînregistrați, populația totală de origine română ar putea fi mai mare.

Cele mai mari comunități se găsesc în Roma, Torino și Milano.

