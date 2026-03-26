Video Românii din Italia vor să fie recunoscuţi drept comunitate naţională minoritară. Ce drepturi ar putea avea

Românii din Italia vor drepturi. Mai exact vor să fie recunoscuţi drept comunitate naţională minoritară. O iniţiativă în acest sens a fost depusă chiar astăzi în Parlamentul de la Roma şi este susţinută de vicepremierul Matteo Salvini. 

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 17:17

Un aviz favorabil le va aduce românilor din Italia posibilitatea de a-şi folosi, de exemplu, limba în administraţie în anumite regiuni. De asemenea, statul italian ar putea finanţa predarea limbii române în şcoli, precum şi proiectele care au rolul de a conserva tradiţiile şi cultura de origine.

La fel de important, recunoaşterea drept comunitate naţională minoritară înseamnă că românii din peninsulă vor putea să înfiinţeze propriile formațiuni politice.

Cifrele oficiale arată că în Italia locuiesc oficial peste 1 milion de cetățeni români, fiind cea mai mare minoritate etnică din această țară.

Deși numărul cetățenilor români este de peste 1 milion, dacă luăm în considerare copiii născuți din părinți români care au dobândit cetățenia italiană și rezidenții neînregistrați, populația totală de origine română ar putea fi mai mare.

Cele mai mari comunități se găsesc în Roma, Torino și Milano.

Redactia Observator

Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
