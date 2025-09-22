Rusia acuză Estonia că minte în legătură cu încălcările spațiului aerian: "Sunt cuvinte goale"

Autoritățile de la Moscova, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dimitri Peskov, au respins luni acuzațiile Estoniei potrivit cărora trei avioane MiG-31 rusești ar fi pătruns în spațiul său aerian, susținând că Tallinn nu are dovezi pentru a-și susține afirmațiile.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Rusiei, într-o conferinţă de presă - Profimedia

"Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare. De aceea, considerăm că astfel de cuvinte sunt goale și nefondate", a declarat, luni, Dimitri Peskov.

El a subliniat că Ministerul rus al Apărării a negat categoric acuzațiile și a susținut că piloții ruși respectă întotdeauna dreptul internațional, potrivit Reuters.

Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești au intrat neautorizat în spațiul său aerian și au rămas timp de 12 minute înainte de a se retrage.

Articolul continuă după reclamă

Episodul a avut loc la scurt timp după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioane NATO.

Situația urmează să fie discutată luni în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Estonia cere activarea articolului 4

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian.

"O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO", a scris Kristen Michal pe X.

Noua pătrundere a unor avioane militare ruseşti în spaţiul aerian al unei ţări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianţei după ce drone ruseşti au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 şi 21 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, în ceea ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au descris ca fiind o provocare deliberată. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au interceptat dronele ruseşti cu avioane F-16 şi F-35.

Ursula Von der Leyen a îndemnat la acţiune

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

"Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni", a spus Von der Leyen.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰