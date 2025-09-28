Rusia lovește Ucraina cu un atac masiv după sesiunea ONU: 500 de drone și 40 de rachete, 4 morţi confirmaţi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică că, în timpul nopții, Rusia a lansat aproximativ 500 de drone și peste 40 de rachete într-un val de atacuri asupra Ucrainei, soldate cu moartea a cel puțin patru persoane, informează Mediafax.

Potrivit şefului statului, într-un mesaj postat pe Telegram, principalele ţinte au fost regiunea capitalei Kiev, precum şi regiunile Zaporojie, Hmelniţki (Khmelnytskyi), Sumî, Mykolaiv, Cernihiv şi Odesa. Zelenski a afirmat că au fost vizate instalaţii de infrastructură civilă, o fabrică şi blocuri de locuinţe, care au suferit pagube în urma "loviturilor brutale".

Preşedintele a condamnat atacul, numindu-l "odios", şi a susţinut că acesta reprezintă o demonstraţie a poziţiei reale a Rusiei la finalul sesiunii Adunării Generale a ONU.

"Acest atac odios a venit ca o culminare virtuală a săptămânii Adunării Generale a ONU, şi aşa Rusia îşi face cunoscută poziţia sa reală", a scris Zelenski pe Telegram.

El a mai afirmat că "Moscova vrea să continue să lupte şi să ucidă" şi că Kremlinul "profită de continuarea acestui război şi a terorii atâta vreme cât există fonduri din energie şi o «navă umbră»".

"Vom continua să lovim înapoi pentru a-i priva pe ruşi de aceste oportunităţi de a câştiga şi vom forţa diplomaţia", a adăugat preşedintele ucrainean.

Zelenski a cerut un răspuns ferm din partea comunităţii internaţionale.

"Oricine vrea pace ar trebui să sprijine eforturile preşedintelui Trump şi să oprească toate importurile din Rusia. Momentul pentru acţiune decisivă a trecut de mult; mizăm pe un răspuns puternic din partea SUA, Europei, G7 şi G20", a conchis el.

Autorităţile ucrainene şi serviciile de urgenţă continuau duminică operaţiunile de intervenţie şi evaluare a pagubelor; numărul victimelor şi amploarea distrugerilor ar putea fi revizuite pe măsură ce informaţiile de la faţa locului sunt centralizate. Autorităţile ruse nu au făcut, până la această oră, o declaraţie oficială de natură să confirme sau să comenteze amploarea atacului.

