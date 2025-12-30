Rusia nu a furnizat dovezi privind presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin, spune Kievul

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a declarat că Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind presupusul atac cu drone ucrainene care a vizat una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin.

Totodată, Sîbiga a cerut altor ţări să se abţină să răspundă la ceea ce el a numit relatări ruse false despre un atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin, deoarece subminează procesul de pace.

"A trecut aproape o zi, iar Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă pentru acuzaţiile sale privind presupusul 'atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Putin'. Şi nu o vor face. Pentru că nu există. Nu a avut loc niciun astfel de atac", a insistat Andrii Sîbiga într-o postare pe platforma X.

Rusia acuză Ucraina că a atacat reşedinţa lui Putin

Rusia a acuzat luni seară Kievul, fără a oferi nicio dovadă, că a încercat să atace cu drone o reședință a lui Vladimir Putin și a promis ca va răspunde la atac. Volodimir Zelenski a calificat această acuzație drept o "minciună" menită să pregătească noi atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și să "submineze" eforturile diplomatice dintre Ucraina și Statele Unite.

Este o reședință ieșită din comun, foarte securizată și izolată, situată la peste 300 de kilometri sud de Sankt Petersburg, care aparține nu doar Federației Ruse, ci și, unor apropiaţi ai liderului de la Kremlin. Include un complex termal, lansatoare de rachete și o vilă secretă.

Donald Trump a criticat din Florida acest presupus atac, spunând că este "foarte furios". Întrebat de jurnaliști înaintea unei întâlniri cu Benjamin Netanyahu, liderul american a declarat că "nu știe" dacă atacul a avut loc, dar că "a fost informat direct de Putin în acea dimineață" și că "nu este un moment potrivit pentru un asemenea atac".

Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un comentariu online adresat jurnaliștilor ucraineni că rușilor nu le-a convenit întâlnirea de succes dintre delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite din Florida și că aceștia inventează motive pentru a lansa atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

