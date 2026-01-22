Trei suporteri ai echipei belgiene FC Bruges au ajuns după gratii în Kazahstan, după un gest considerat ofensator de autorităţi, dar pe care ei l-au tratat drept o simplă glumă. Fanii au fost condamnaţi la pedepse scurte de detenţie pentru tulburarea ordinii publice, după ce s-au deghizat în "Borat" şi au provocat un incident în tribunele stadionului din Astana, în timpul meciului din Liga Campionilor dintre FC Bruges şi Kairat Almatî.

Trei suporteri belgieni, condamnaţi la închisoare în Kazahstan, după ce la un meci s-au "costumat" în "Borat" - Profimedia / Caputra X

Într-un comunicat transmis un tribunal din Astana, capitala Kazahstanului, a declarat că a "primit plângeri pentru tulburarea ordinii publice împotriva cetăţenilor belgieni S., D. şi N.", care au fost "condamnaţi la cinci zile de detenţie administrativă", transmite News.ro.

"În stare de ebrietate în tribune stadionului Astana Arena, S., D. şi N. s-au dezbrăcat, rămânând în lenjerie intimă, şi au scandat sloganuri (...) tulburând astfel ordinea publică” în timpul meciului de marţi câştigat FC Bruges cu Kairat Almati, 4-1. O înregistrare video arată trei persoane purtând un mankini, un costum de baie verde care se prinde în spatele gâtului şi care este emblematic pentru personajul "Borat".

Potrivit presei belgiene, cei trei suporteri care au făcut deplasarea împreună cu un contingent de 500 de fani nu au putut urmări finalul meciului.

"Au făcut-o în glumă, dar poliţia a considerat asta o insultă. Miercuri au primit verdictul: cinci zile de închisoare. Aşadar, vor rămâne în detenţie până duminică. Este foarte grav. Nu au făcut altceva decât să poarte un costum de Borat. Până acum, puteam să îi contactez la telefon, dar acum au fost nevoiţi să predea telefoanele mobile", explică unul dintre prietenii lor care îi însoţeau într-un interviu acordat ziarului Nieuwsblad.

Ministerul Afacerilor Externe belgian a declarat că este la curent cu situaţia: "Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei, în colaborare cu ambasada noastră din Astana. Le oferim compatrioţilor noştri sprijinul consular necesar. Cu toate acestea, din motive de confidenţialitate, nu putem furniza alte informaţii".

Comedia, lansată în 2006, urmăreşte aventurile în America ale unui jurnalist kazah fictiv, Borat Sagdiyev, interpretat de actorul britanic Sacha Baron Cohen, care prezintă Kazahstanul ca o ţară înapoiată. Glumele legate de acest film parodie, care ridiculizează şi societatea americană, sunt rareori apreciate în Kazahstan, care încearcă de ani de zile să combată imaginea falsă vehiculată de "Borat".

La lansare, filmul a stârnit furia autorităţilor de la Astana, care au interzis proiecţia acestuia, înainte de a recunoaşte că a contribuit la dezvoltarea turismului în această imensă ţară din Asia Centrală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

