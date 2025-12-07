Autorităţile ucrainene au anunţat duminică că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov, ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste infrastructură, rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, relatează EFE şi DPA, potrivit Agerpres.

Ruşii au lovit un baraj din Harkov. Rutele de aprovizionare ale trupelor ucrainene de pe front, afectate - Sursa: X

"Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens. Experţii examinează amploarea pagubelor", a declarat primarul localităţii Peceneghi, Oleksandr Gusarov, pentru postul public de televiziune Suspilne, citat de EFE.

"Forțele rusești au atacat barajul rezervorului Pechenihy din regiunea Harkov, oprind tot traficul peste acesta, a raportat șeful consiliului local, Alexander Gusarov. Structura, construită în 1962 pentru a asigura alimentarea cu apă a orașului Harkov, se află pe o rută importantă dinspre oraș spre Vovchansk, Velykyi Burluk și Kupiansk, zone în care au loc lupte intense, notează mass-media. Barajul a fost lovit și de rachete rusești în 2022.", a scris pe X Aleksandar Djokic, analist politic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Experții atrag atenția că drumul peste baraj reprezintă o cale de aprovizionare crucială pentru apărarea orașului Vovchansk, asediat de forțele ruse de un an și jumătate, și a cărui capturare a fost anunțată de Moscova pe 1 decembrie, deși Kievul nu a confirmat oficial pierderea orașului.

Aprovizionarea ucraineană, afectată

În apropiere, un pod peste rezervorul de apă de lângă satul Starîi Saltiv a fost, de asemenea, distrus, conform informațiilor difuzate pe canalele Telegram ucrainene.

Cu toate acestea, armata ucraineană a încercat să diminueze îngrijorările privind consecințele închiderii rutei peste baraj. Într-un comunicat, Corpului 16 al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că infrastructura a fost de mult timp ținta atacurilor sistematice ale Rusiei cu bombe, drone și rachete și că închiderea temporară a rutei nu va avea un impact substanțial asupra frontului.

Partea ucraineană este conştientă de mult timp de riscurile potenţiale şi este pregătită pentru eventualitatea ca barajul să sufere daune critice. Au fost pregătite în prealabil planuri de atenuare a efectelor, a transmis armata într-un comunicat.

Autoritățile ucrainene au subliniat că există rute alternative, iar trupele de pe linia frontului dispun de suficiente provizii de arme și muniții. În paralel, se depun eforturi pentru repararea drumului afectat.

Comunicatul militar reamintește că, potrivit dreptului internațional, atacurile asupra rezervoarelor, barajelor sau centralelor nucleare sunt interzise din cauza consecințelor catastrofale pe care le-ar putea genera.

Regiunea a fost deja afectată de numeroase distrugeri ale infrastructurii hidrotehnice încă din primele luni ale invaziei Rusiei, lansată în februarie 2022. În 2023, forțele ruse au detonat barajul de la Kahovka, pe cursul inferior al fluviului Nipru, provocând inundații devastatoare, pierderi de vieți omenești și pagube materiale semnificative.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰