Ruşii au străpuns frontul în Zaporojie: armata ucraineană s-a retras din cinci sate
Armata Ucrainei a anunţat marţi că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, după lupte intense cu forţele ruse, scrie dpa, citat de Agerpres.
La nord-est de oraşul Huliaipole se dau în continuare lupte între ucraineni şi ruşi pentru satele Iablukove, Rivnopilia şi Sodolke, a informat pe Facebook Grupul de Armată Sud.
Ordinul de retragere a fost dat după "distrugerea de facto a tuturor adăposturilor şi fortificaţiilor" cu lovituri de artilerie.
Observatorii militari raportaseră deja o străpungere rusească în secţiunea respectivă a frontului, iar armata rusă a afirmat că a cucerit mai multe obiective.
Analist militar: "Nu par să mai existe poziții defensive sau trupe ucrainene care să încetinească avansul forțelor ruse"
Analistul militar de la Bild, Julian Röpcke, atrage atenția că, în timp ce toţi ochii sunt ațintiți asupra Pokrovskului, rușii au străpuns apărarea ucraineană în estul regiunii Zaporojie, unde urmăresc să prindă în clește orașul Huliaipole.
"Dezvoltare negativă în estul regiunii Zaporojie, la nord de Huliaipole. După căderea localității Uspenivka, nu par să mai existe poziții defensive sau trupe ucrainene care să încetinească avansul forțelor ruse. Forțele invadatoare au înaintat 8 km în două zile, fără semne că s-ar opri", a scris Ropcke pe platforma X, fosta Twitter.
Ucraina rezistă invaziei ruse de peste trei ani şi jumătate. În special în regiunile Harkov şi Doneţk din est, forţele ucrainene se retrag încet dar continuu de câteva luni, sub presiunea Rusiei.
