Rușii controlează 60% din Pokrovsk; susțin că au eliminat trupele speciale ucrainene trimise cu un Black Hawk

Rusia controlează în prezent aproximativ 60% din orașul Pokrovsk, relatează presa ucraineană, citând surse din cadrul armatei. Aproape întregul oraș, care avea 60.000 de locuitori înainte de război, a fost plasat în aşa numita "zonă gri" de către DeepState, un proiect ucrainean care realizează hărți ale liniei de front. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că forțele ruseşti au eliminat trupe speciale ucrainene, debarcate recent cu un elicopter Black Hawk, care încercau să deblocheze căile de acces în și dinspre oraș.

Rușii presează cu toată forța pentru a cuceri Pokrovsk, un oraș minier din vestul regiunii Donețk. Localitatea a fost evacuată acum mai bine de un an, când armata rusă a început operațiunile de încercuire. Practic, din vara lui 2024, trupele ruse au avansat pe flancuri, încercuind într-un clește orașul Pokrovsk și orașul geamăn Mîrnohrad, situat mai la nord. Această aglomerație urbană (cele două oraşe) avea o populație de aproximativ 110.000 de locuitori înainte de război.

Întreg orașul Pokrovsk a devenit o "zonă gri" - adică impredictibil și cu control incert, potrivit unui soldat ucrainean cunoscut sub numele de "Hus" din Brigada 68 Vânători de Munte, citat de Kyiv24 și relatat de euromaidanpress.com. Potrivit altor surse, forțele ruse controlează aproximativ 60% din Pokrovsk, relatează Euromaidan Press şi Hromadske.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut pe 29 octombrie liderilor ucraineni să ia legătura cu trupele ucrainene încercuite la Pokrovsk și Kupiansk pentru a se preda. Ruşii susţin că 50 de batalioane ucrainene, adică aproximativ 10.500 de soldați, sunt încercuite la Pokrovsk și la Kupiansk. Aceste informaţii au fost contestate de partea ucraineană. Nu este clar câţi soldaţi ucraineni se află în semiîncercuirile din aceste oraşe.

Trupe speciale ucrainene debarcate cu un Black Hawk

Forțele speciale ucrainene au aterizat, nu este clar, fie pe 29, fie pe 31 octombrie, cu un elicopter Black Hawk în zona industrială a orașului. Operațiunea a fost supravegheată de șeful spionajului militar, Kirilo Budanov, iar trupele s-au îndreptat spre zone ale orașului revendicate de Rusia și considerate vitale pentru liniile de aprovizionare ucrainene, potrivit Kievului. În schimb, Moscova susține că toți cei 11 soldați ucraineni din trupele speciale, care au debarcat în Pokrovsk au fost fie uciși, fie răniți după ce au fost vânați cu drone FPV. Budanov a fost văzut pe 1 noiembrie la Pavlohrad, la 100 km de Pokrovsk.

Poarta strategică spre întreaga regiune Donețk

Capturarea orașului Pokrovsk, aflat la 55 de kilometri nord‑vest de orașul Donețk, ar oferi rușilor un nod logistic major, deschizând calea către orașe‑cheie precum Kramatorsk, Sloviansk, Kostîantînivka și Drujkivka. Practic, le‑ar permite rușilor să intensifice presiunea și să‑și extindă controlul asupra regiunii Donețk, apropiindu‑se de ocuparea completă a acesteia.

Pe 28 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ruşii încearcă să captureze Pokrovsk pentru a-l convinge pe Donald Trump că sunt capabili să cucerească tot estul Ucrainei. Potrivit lui Zelenski, Kremlinul are nevoie de Pokrovsk doar ca simbol, pentru a impune ideea că Ucraina ar trebui să‑și retragă trupele din restul regiunii Donețk și să cedeze teritoriul respectiv.

Rusia cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parțial, în special regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge însă această idee.

Infiltrare din sud și lupte crâncene pentru fiecare cartier

Forțele ruse se infiltrează din sudul și sud‑vestul orașului, concentrându‑se pe consolidarea pozițiilor în cartierele sudice, a explicat soldatul "Hus". "Inamicul este detectat aproape în fiecare bloc și cartier, deplasându‑se în grupuri mici de câțiva combatanți", a declarat acesta. Soldatul a subliniat că situația rămâne instabilă, iar unele poziții își pot schimba controlul de mai multe ori. "Nu putem vorbi de un control stabil al inamicului în acest moment - practic întregul oraș este o zonă gri", a spus el.

Şi analiştii de la think tankul american Institutul pentru Studiul Războiului au avertizat explicit că infiltrările ruseşti nu echivalează cu controlul teritoriului respectiv. Potrivit experţilor, armata rusă a redus concentrarea ofensivă în zona Kostîantînivka‑Drujkivka pentru a-şi concentra eforturile pe Pokrovsk şi Mîrnohrad. Acest lucru sugerează că rușii consideră acele două orașe ca având o importanță mai mare imediată. Dacă Rusia reuşeşte să captureze Pokrovsk şi Mîrnohrad, îşi poate îmbunătăţi logistic poziţia, ceea ce poate complica semnificativ apărarea ucraineană în regiunea Doneţk.

Planul de încercuire întâmpină rezistență

"Hus" a explicat că forțele ruse încearcă un avans pe două direcții pentru a încercui apărătorii ucraineni și a "închide buzunarul". Moscova a anunțat luni că forțele sale distrug formațiunile ucrainene din apropierea gării și a zonei industriale din Pokrovsk. Potrivit ministerului, loviturile din timpul nopții trecute au vizat un aerodrom militar ucrainean, o bază de reparații a echipamentelor militare și obiective de infrastructură.

Rusia a declarat că trupele sale au alungat forțele ucrainene de pe pozițiile deținute în jurul unui alt oraș, Kupiansk (regiunea Harkov).

