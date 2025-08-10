Săritură de senzație de pe Turnul Eiffel terminată la secţia de poliţie

Un parașutist a fost reţinut de poliţişti pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel, cu o paraşută. În arest au ajuns şi alţi doi bărbaţi, complici ai paraşutistului.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5:20, trei bărbați au fost observați de personalul de securitate al Turnului Eiffel urcând pe monument. Poliţiştii şi pompoierii au fost chemaţi să îi dea jos. După oră de negocieri, aceştia au reuşit să-i convingă pe doi dintre ei să coboare, potrivit publicaţiei franceze Le Figaro.

Al treilea bărbat a preferat să-şi deschidă paraşuta pentru a ajunge la baza monumentului. La aterizare, a fost întâmpinat de poliţişti, care l-au arestat, la fel ca și pe ceilalți doi complici ai săi, a declarat parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Nu este prima dată când astfel de incidente au loc la celebrul monument. Un incident similar a avut loc pe 10 iulie. Doi bărbați au fost, de asemenea, arestați după ce s-au paraşutat din vârful clădirii.

