Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video SBU ar fi atacat cu drone o uzină din Rusia care produce componente pentru rachete

Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, au declarat pentru Ukrainskaia Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 17:25
SBU ar fi atacat cu drone o uzină din Rusia care produce componente pentru rachete - SBU ar fi atacat cu drone o uzină din Rusia care produce componente pentru rachete - Captură X

Conform datelor preliminare, cel puţin patru drone au lovit capacităţile fabricii. Această uzină produce aparate giroscopice, sisteme de control, computere de bord şi componente de sisteme în special pentru rachetele X-32 şi X-101.

Presa rusă informase luni că drone au atacat o uzină de componente electronice din oraşul Arzamas, regiunea Nijni Novgorod. SBU a promis că va continua să lovească întreprinderile din industria militară rusă, potrivit Ukrainskaia Pravda.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina drone atac
Înapoi la Homepage
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte”
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e &#8220;plătit regeşte&#8221;
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Ştiri externe » SBU ar fi atacat cu drone o uzină din Rusia care produce componente pentru rachete