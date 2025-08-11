Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, au declarat pentru Ukrainskaia Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

- SBU ar fi atacat cu drone o uzină din Rusia care produce componente pentru rachete - Captură X

Conform datelor preliminare, cel puţin patru drone au lovit capacităţile fabricii. Această uzină produce aparate giroscopice, sisteme de control, computere de bord şi componente de sisteme în special pentru rachetele X-32 şi X-101.

Presa rusă informase luni că drone au atacat o uzină de componente electronice din oraşul Arzamas, regiunea Nijni Novgorod. SBU a promis că va continua să lovească întreprinderile din industria militară rusă, potrivit Ukrainskaia Pravda.

