Scandal în Ucraina: Colonel, acuzat că a publicat hărți militare secrete pe TikTok

Un colonel ucrainean se află în centrul unui scandal după ce a fost acuzat de încălcarea securității operaționale pentru că ar fi afișat pe TikTok hărți interne ale frontului. Gestul său a stârnit critici din partea militarilor, voluntarilor și activiștilor ucraineni, care susțin că publicarea acestor hărți ar putea oferi informații prețioase inamicului. Manko a negat acuzațiile, susținând că harta era doar un Google Maps marcat cu localitățile controlate de ruși și ucraineni și că nu a fost divulgată nicio informație sensibilă.

Un colonel ucrainean controversat a fost acuzat de încălcarea securității operaționale după ce a postat un videoclip pe TikTok în care ar fi afișat hărți interne ale câmpului de luptă folosite de armată, potrivit The Kyiv Independent.

Videoclipul a fost evidențiat pe Telegram de Serhii Filimonov, comandantul Batalionului 108 Mecanizat Separat "Da Vinci Wolves", care a atașat capturi de ecran cu colonelul Valentin Manko stând în fața unei hărți marcate cu triunghiuri albastre și roșii.

"Nu pot să înțeleg că această persoană este considerată candidat pentru funcția de comandant al trupelor de asalt", a scris Serhii Filimonov într-o postare pe rețelele sociale.

Harta ar fi arătat frontul din sud-estul regiunii Zaporizhzhia, conform canalelor ucrainene de Telegram.

Colonelul Valentin Manko a negat acuzațiile, insistând că harta afișată nu era una internă militară și că nu a fost divulgată nicio informație sensibilă. Numind relatările media despre scandal "o provocare", Manko a spus că ceea ce a fost afișat era "doar un Google Maps obișnuit", unde marcase care localități erau sub control rus și care sub control ucrainean.

"Cineva, în afară de inamic, vrea în mod deliberat să transforme militarii în oameni inutili, proști, care nu pot gândi", a scris Manko într-o postare pe Facebook.

Kyiv Independent a încercat să-l contacteze pentru un comentariu, însă acesta nu a răspuns până la momentul publicării. Se pare că Manko și-a șters contul de TikTok imediat ce scandalul a izbucnit, înainte ca Kyiv Independent să vizioneze videoclipul original care a stârnit controverse.

Securitatea operațională (OPSEC) a fost o provocare atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, membrii ambelor armate, de obicei soldați care nu știu exact ce au voie să filmeze, oferind accidental indicii celeilalte părți despre poziții sau locații ale bazelor militare. Comunitatea internațională de informații InformNapalm a declarat că "dependența de TikTok a funcționarilor care au acces la secrete de stat este pură absurditate", criticându-l pe Manko pentru că a publicat fotografii ale hărților frontului marcate ca "clasificate".

"Specialiștii OSINT inamici probabil aplaudă de bucurie, sărbătorind apariția unui TikToker cu hărți clasificate în Ucraina", a scris InformNapalm într-o postare pe X.

Renumitul activist și voluntar ucrainean Serhii Sternenko l-a criticat, de asemenea, pe Manko.

"Publicarea unor astfel de fotografii poate ajuta inamicul", a spus Serhii Sternenko într-o postare pe Telegram din 27 octombrie.

Manko a mai fost criticat anterior pentru postarea de videoclipuri care arătau apropierea sa de cultura rusă, cum ar fi o poveste pe Instagram lansată în iunie 2024, în care dansa fără tricou pe o melodie în limba rusă, ceea ce a fost privit cu dezaprobare după ce Rusia a invadat Ucraina în 2014 și a relansat războiul la nivel național în 2022.

