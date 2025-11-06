Ediția din acest an a concursului Miss Univers, desfășurată în Thailanda, s-a transformat într-un veritabil scandal internațional. Candidata Mexicului, Fatima Bosch, a părăsit repetițiile după ce a fost jignită public de organizatorul thailandez. Gestul ei a declanșat reacții de solidaritate din partea altor participante și chiar un mesaj de susținere din partea președintei Mexicului. Între timp, organizatorul, acuzat de comportament nepotrivit, a apărut ulterior în lacrimi, cerând scuze pentru incident.

Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au adunat în Thailanda pentru a participa la "Miss Universe", unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de frumusețe, transmite Agerpres, care citează AFP.

Marți, candidata Mexicului, Fatima Bosch, a părăsit în mod neașteptat o reuniune de pregătire, după ce a fost criticată public de directorul Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil.

În fața unui auditoriu plin cu candidate la titlu din întreaga lume, acesta a insultat-o, numit-o "proastă", după ce i-a reproșat că nu a postat pe rețelele sociale un material video promoțional despre Thailanda. Întâlnirea fiind filmată, incidentul a fost transmis în direct.

Fatima Bosch: "Lumea trebuie să fie martoră la asta"

După ce a insultat-o pe Fatima Bosch, directorul Miss Universe Thailand a chemat paza, iar candidata, furioasă, a părăsit sala, urmată de câteva colege, printre care Miss Irak.

"Ceea ce a făcut directorul dumneavoastră este lipsit de respect: m-a numit proastă. Lumea trebuie să fie martoră la asta, pentru că suntem femei independente, iar acest spațiu ne permite să ne facem auzite", a declarat imediat Fatima Bosch în fața jurnaliștilor prezenți.

La plecarea ei, alte candidate, uimite și solidare, s-au ridicat în picioare, dar s-au oprit ezitând atunci când Nawat Itsaragrisil le-a amenințat cu descalificarea pe cele care refuzau "să se așeze".

Episodul a stârnit o reacție din partea președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a avut cuvinte de laudă pentru Fatima Bosch, a cărei reacție este "un exemplu al modului în care noi, femeile, trebuie să ne exprimăm" în fața agresiunii.

Ambasada Mexicului în Thailanda a transmis pe pagina sa de Facebook că este "în contact permanent" cu Bosch și cu apropiații ei, însă nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Directorul Miss Universe Thailand, scuze în lacrimi

Nawat Itsaragrisil a fost la rândul său criticat public de conducerea concursului Miss Univers.

"Nu voi permite ca valorile de respect și demnitate față de femei să fie încălcate. Din păcate, Nawat a uitat adevăratul sens a ceea ce înseamnă să fii o gazdă autentică'', a declarat președintele Miss Universe Organization, Raul Rocha, acuzându-l de "agresiune publică" și anunțând că implicarea lui în concurs va fi limitată.

Nawat Itsaragrisil, un magnat al media și totodată președinte al concursului Miss Grand International (MGI), a apărut ulterior în lacrimi la o conferință de presă, ștergându-și ochii teatral cu o batistă și afirmând că a fost "trădat".

Cu toate acestea, el a jucat un rol important miercuri seara, la ceremonia de deschidere a concursului, unde a prezentat scuze candidatelor.

"Sunt și eu un om. Presiunea este enormă. Vă respect pe toate", a spus Nawat Itsaragrisil.

Înainte de această dispută, concursul era deja în centrul unor controverse în acest an. Potrivit mass-media locale, poliția ar fi anchetat participante care ar fi filmat în hotelul în care erau cazate videoclipuri în care apăreau perne inscripționate cu numele unui cazinou online, ceea ce încalcă legile extrem de stricte ale Thailandei cu privire la jocurile de noroc.

Finala concursului este programată să aibă loc pe 21 noiembrie, la Nonthaburi, în sudul Thailandei.

